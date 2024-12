Inter-Parma, Inzaghi domani a San Siro con gli stessi undici di Firenze

Milano, 5 dicembre 2024 – Dopo aver disputato soltanto 17' della partita contro la Fiorentina, sospesa per l'aritmia che ha colpito Edoardo Bove, l'Inter torna in campo domani alle 18.30 al Meazza per affrontare il Parma. Simone Inzaghi dovrebbe schierare la stessa formazione iniziale vista al Franchi, con Sommer in porta, Pavard, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo, Martinez e Thuram di punta. In panchina Carlos Augusto, recuperato, ma non Acerbi, ancora ai box.

I tifosi della Fiorentina si stringono attorno al loro amato "Edo"

Le formazioni in campo

I gialloblù arrivano al Meazza forti della vittoria dello scorso fine settimana contro la Lazio al Tardini, anche se hanno perso per diversi mesi Charpentier per infortunio. La tradizione recente è favorevole per il Parma, che a San Siro contro i nerazzurri non perde in campionato dal 2013, 1-0 con gol di Tommaso Rocchi. Da parte interista, invece, Inzaghi dovrebbe attuare un ampio turnover nella prossima partita di Champions League contro il Bayer a Leverkusen. L'Inter riparte in campionato da -4 rispetto al Napoli capolista, ma dovendo recuperare la partita interrotta contro la Fiorentina, che non verrà giocata prima di febbraio.

Inter-Parma, le probabili formazioni INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi. PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Haj; Bonny. All. Pecchia.

ARBITRO: ABISSO.

DIretta Tv: Domani Ore 18.30 Su Dazn.