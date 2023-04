De Zerbi-Stellini: lite fra i due allenatori lombardi prima del match di Premier

Altissima tensione nel “derby” fra i due allenatori (o meglio, manager, per dirla alla britannica) italiani attualmente in Premier League, entrambi lombardi. Prima del fischio d'inizio di Tottenham-Brighton il cuggionese Cristian Stellini, che ha preso il posto di Antonio Conte alla guida degli Spurs, e il bresciano Roberto De Zerbi, arrivato al Brighton dopo l’esperienza in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk, hanno “incrociato le lame” in un rendez-vous al calore bianco.

Cosa è successo

Il bisticcio è stato ripreso dalle telecamere di Sky UK, che ha trasmesso in diretta il match. L'ex tecnico del Sassuolo è apparso molto arrabbiato nei confronti del connazionale, che dal canto suo si è mostrato quasi incredulo.

Dopo la stretta di mano De Zerbi ha sventolato il dito più volte “sotto il naso” dell’ex numero due di Antonio Conte, come a volergli rimproverare qualcosa. Stellini è rimasto a bocca aperta, senza abbozzare reazioni, di fronte alla “furia” dell’ex tecnico del Sassuolo.

Le dichiarazioni di Stellini

Possibile che De Zerbi si sia risentito per alcune dichiarazioni pre-partita di Stellini. “Ha sempre ottenuto buoni risultati – ha affermato Stellini – Rispetto a Potter (il predecessore di De Zerbi al Brighton, da poco esonerato dal Chelsea) è meno fluido tatticamente: De Zerbi si concentra di più sul possesso palla, su cosa fare con la palla e su come aggredire quando la perdono. Potter era più fluido nel cambiare sistema di gioco ma aveva giocatori abbastanza intelligenti per assecondarlo”.

E poi. “Credo che abbia trovato una buona soluzione per giocare col suo stile perché quella squadra è cresciuta con Potter e i giocatori si conoscono bene – queste le parole dell’ex secondo di Conte - È un grande vantaggio perché quando i giocatori giocano a lungo fra loro è più facile pianificare la partita". Forse De Zerbi ha interpretato queste parole come un mancato riconoscimento della sua impronta al Brighton.

Coda amara per entrambi

La tensione della “baruffa”, evidentemente, deve aver lasciato tracce di nervosismo nell’atteggiamento dei due tecnici durante l’incontro. Stellini e De Zerbi, infatti, sono stati espulsi al 57’, mentre il match era sull’1-1. La partita è terminata sul risultato di 2-1 per i londinesi.