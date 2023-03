Cristian Stellini, dal campo di Vanzaghello alla Premier League: chi è il nuovo allenatore del Tottenham

Cristian Stellini

Cuggiono (Milano) – Dal campo della Vanzaghellese agli stadi più importanti della Premier League. È la traiettoria di Cristian Stellini che da oggi è l’allenatore di una delle squadre inglesi più famose e blasonate, il Tottenham. Stellini era infatti il vice di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs e dopo l’esonero del tecnico leccese, sarà lui a guidare Kane e soci fino al termine della stagione.

Baby mezzofondista

Cristian Stellini è nato a Cuggiono nel 1974 e lo sport è stato la sua vita fin da ragazzino. Ha praticato infatti le discipline del mezzofondo nell’atletica leggera per poi dedicarsi completamente al calcio, nel quale ha da subito mostrato le sue doti.

Vanzaghello e l’incontro con Delneri

A 14 anni indossa la maglia della Vanzaghellese nella categoria Allievi. Passa poi alla Pro Patria e alla Castanese. La svolta arriva con l’approdo nel Novara dove, dopo due stagioni nella primavera, quel giovane difensore tecnico e con grande senso tattico viene notato dall’allora allenatore della prima squadra Luigi Delneri e convocato per il debutto in serie C2.

Quello con Delneri sarà un sodalizio importante per Stellini, che il tecnico vorrà alla Ternana nel 1996 e con il quale otterrà due promozioni consecutive portando il club umbro in serie B e segnando un strisce di imbattibilità lunga ben 39 partite (tra C2 e C1).

L’uomo delle promozioni

Dopo la Ternana, con la quale sarà protagonista di due salvezze, sarà il turno del Como con il quale otterrà ancora una volta due promozioni e riuscendo a debuttare in serie A nel 2002 (Como-Empoli 0-2). Ritorna poi in seria B con il Genoa e conquista un’altra promozione, inutile perché i Grifoni verranno retrocessi in C1 per illecito sportivo. I rossoblù torneranno in serie A in due anni, con Stellini capitano.

La scelta di Conte

La fine della carriera è a Bari dove fa un altro incontro importante per la sua nuova vita in panchina: la squadra pugliese è infatti allenata da Antonio Conte, del quale diventerà – dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 2010 – collaboratore prima al Siena e poi alla Juventus.

Scandalo scommesse e qualifica

Quella coi bianconeri è una parentesi però dolorosa perché viene coinvolto nello scandalo delle scommesse del 2011. Stellini viene chiamato in causa per la tentata combine in Siena-Varese 5-0 del 21 maggio 2011, quando era collaboratore di Conte sulla panchina dei toscani. L’accusa per lui è, pur avendo rifiutato la combine, non aver denunciato il il tentato illecito alle autorità. Patteggia due anni di squalifica e 50mila euro di multa e rassegna le dimissioni dallo staff della Juventus.

Il ritorno e lo sbarco a Londra

Dopo lo stop per la squalifica, viene ingaggiato nel 2017 dall’Alessandria come allenatore, dove però resta solo una stagione. Nel 2019 approda all’Inter, chiamato dal tecnico Antonio Conte come suo vice. Il sodalizio con Conte prosegue poi nell’avventura inglese con il Tottenham, iniziata nel 2021. Dopo l’esonero del tecnico salentino, arrivato in seguito alla mancata qualificazione ai quarti di Champions e ai deludenti risultati in campionato, Stellini è nominato allenatore della squadra. Un’occasione importante per l’ex ragazzo della Vanzaghellese: il Tottenham è attualmente quarto in Premier League a un solo punto dal Manchester United, terzo e in piena corsa per un posto Champions.