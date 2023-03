Cremonese-Fiorentina, i grigiorossi al lavoro per conquistare tre punti

Ballardini della Cremonese

Cremona, 9 marzo 2023 – La sconfitta con il Sassuolo (soprattutto per il modo con il quale è maturata) ha spento sul nascere le speranze che il successo con la Roma aveva cercato di far rifiorire in casa di una Cremonese che non riesce a rimettersi in corsa per la salvezza.

Un obiettivo che potrebbe “riaccendersi” conquistando i tre punti nel match che domenica (alle 15) porterà allo “Zini” una Fiorentina che, tra impegni europei e di Campionato, sembra comunque attraversare un buon momento.

È per trasformare questo auspicio in una concreta realtà che mister Ballardini ed i suoi giocatori si stanno preparando a ritmo intenso in vista della sfida con i viola. In questo senso i principali dettagli che gli ultimi giorni di allenamento dovranno definire riguardano innanzitutto la condizione di Chiriches, uscito malconcio dal match con i neroverdi.

In difesa tornerà certamente Ferrari, che ha scontato un turno di squalifica, ma rimane il dubbio legato alla presenza o meno del centrale rumeno che, in caso di forfait, verrà certamente sostituito da Bianchetti. Nelle ultime giornate Ballardini sembra avere individuato in un 3-4-3 piuttosto elastico il modulo in grado di rendere più efficace la sua squadra, ma questo schema, se da una parte sta offrendo benefici al gruppo, dall’altra sta creando qualche difficoltà di troppo al giovane Afena-Gyan, costretto ad aumentare corsa e fatica per coprire in modo adeguato una parte più ampia del campo. L’attacco grigiorosso in Emilia ha ritrovato i gol (una doppietta) di Dessers e il belga si candida per una maglia da titolare con la Fiorentina. L’escluso dal trio d’attacco sarà Tsadjout oppure mister Ballardini riuscirà a trovare gli equilibri per presentare un tridente assai spregiudicato con i viola e quindi far partire Afena-Gyan dalla panchina?