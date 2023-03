La Cremonese vuole fermare la corsa europea dell’Atalanta

Cremoma 31 marzo 2023 – Contro un’Atalanta ancora impegnata ad inseguire un posto nell’Europa che conta, la Cremonese, solitario fanalino di coda della serie A, staccata undici lunghezze da una proibitiva zona salvezza, dovrà cercare di far ripartire con il piede giusto il suo cammino dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, gettando, magari, nuovo entusiasmo sulla semifinale di andata di Coppa Italia che si giocherà, sempre allo “Zini”, la sera di mercoledì 5 aprile con una Fiorentina che già sente il profumo della finale.

La partita

Domani alle 15 la squadra di Ballardini è chiamata a dare una scossa al suo deludente percorso stagionale, dimostrando non solo di poter reggere il ritmo dei nerazzurri, ma di poter arricchire la sua asfittica classifica con altri punti sonanti. Per tradurre questo proposito sul campo il tecnico grigiorosso, che nell’occasione deve rinunciare a Chiriches ed Okereke, dovrà studiare le mosse giusta da contrapporre ai bergamaschi, un po’ come è successo per larghi tratti della gara all’andata e un po’ come la Cremonese ha dimostrato di saper fare proprio in Coppa Italia.

La formazione

Al di là di nuove sorprese dell’ultima ora, le ipotesi prevalenti vanno verso una formazione piuttosto attenta e pronta a coprirsi, la giusta risposta ad un avversario sempre pronto a colpire, che fa della rapidità una delle sue armi più efficaci. Assodata (o quasi) la composizione del pacchetto arretrato, con Ferrari, Bianchetti e Vasquez davanti a Carnesecchi, il centrocampo dovrebbe presentare le “certezze” Sernicola e Valeri sui lati, mentre in mezzo al campo sembra stia guadagnando terreno la candidatura di Castagnetti, che potrebbe contendere una maglia da titolare a Galdames, Pickel e Meité. Un quartetto che dovrà giocarsi le due casacche a disposizione. Per l’attacco si va verso la coppia Tsadjout-Dessers, anche se Ciofani per l’esperienza ed Afena-Gyan per la voglia di mettersi in mostra potrebbero essere chiamati a dare il loro contributo per aiutare la Cremonese ad abbandonare un ultimo posto che è davvero troppo stretto.







Probabili formazioni



Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Castagnetti (Galdames), Pickel (Meité), Valeri; Dessers (Afena-Gyan/Ciofani), Tsadjout. All: Ballardini.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral (Palomino), Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Hojlund, Lookman (Zapata). All: Gasperini.