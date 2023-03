Atalanta, domani il derby a Cremona per inseguire la Champions. Gasp recupera Koopmeiners

Bergamo, 31 marzo 2023 – L’Atalanta domani pomeriggio a Cremona cerca tre punti per avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions.

Dea favorita alla vigilia, dall’alto dei suoi 45 punti, oltre il triplo di una Cremonese ultima con appena 13 punti, ma attenzione ai grigiorossi che all’andata pareggiarono 1-1 al Gewiss e in questa stagione hanno comunque battuto il Napoli in Coppa Italia e due volte la Roma tra campionato e coppa.

Nerazzurri bergamaschi alla ricerca di un successo che allo Zini manca addirittura dal 1991, ma più che l’amarcord alla squadra di Gian Piero Gasperini (che non parla in questa vigilia) interessa migliorare una classifica che sorride alla Dea, sesta d proiettata verso l’alto, essendo l’unica squadra, insieme alla Lazio, a non avere impegni infrasettimanali, un vantaggio enorme, perché i nerazzurri potranno convogliare tutte le energie solo sul campionato e avranno l’intera settimana per preparare la partita successiva.

In questo mese di aprile Toloi e compagni avranno un altro vantaggio, quello di giocare di meno rispetto alle rivali: ad aprile saranno in campo 5 volte in 28 giorni, mentre Milan e Roma giocheranno 7 volte e Inter e Juventus addirittura 9 volte.

Atalanta con Koopmeiners ormai recuperato: il 25enne centrocampista olandese anche ieri ha svolto parte della seduta con il gruppo, per cui dovrebbe farcela.

Più indietro Berat Djimsiti e Lukas Vorlicky entrambi ancora costretti ad un lavoro individuale. Allo Zini possibile nuova occasione da titolare per Duvan Zapata, nel giorno del suo 32esimo compleanno, e per Luis Muriel, entrambi rimasti a lavorare a Zingonia non avendo ricevuto la convocazione della Colombia.

Intanto la tifoseria atalantina si mobilita per un mini esodo in quel di Cremona: saranno oltre 2500 i supporters atalantini che riempiranno tutti i posti disponibili nel settore ospiti.

Mentre gli ultrà della Curva Nord hanno organizzato una carovana di motorini, con ritrovo sabato mattina alle 9 al Baretto di viale Giulio Cesare, sotto la tribuna Rinascimento, e partenza alle 10 per fare da ‘stadio a stadio’, coprendo i circa 75 chilometri di strade provinciali su due ruote, sbandierando con sciarpe e vessilli durante il percorso.

Probabile, anzi inevitabile, un rallentamento della circolazione stradaria in tutta la zona interessata dalla discesa degli ultras atalantini.



Probabile formazione



Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Muriel, Zapata. All. Gasperini