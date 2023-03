Serie B, il Brescia conquista un punticino: 0-0 a Cittadella

Daniele Gastaldello

Il Brescia torna dal campo del Cittadella con un pareggio che non appaga la fame di punti della squadra affidata a Gastaldello, ma, in ogni caso, rappresenta comunque un piccolo passo in avanti e, soprattutto ferma l’emorragia delle sette sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare sul fondo le Rondinelle.

Nonostante la fitta pioggia, la sfida del “Tombolato” si apre su buoni ritmi. Le due contendenti sono molto motivate e sono decise a non commettere errori. I primi spunti degni di nota sono di marca granata, con Mastrantonio ed Antonucci che chiamano al lavoro la retroguardia biancazzurra. La formazione di Gastaldello si fa vedere in avanti al 16’, con un invitante assist di Ayé per Rodriguez che entra in area e batte a rete, ma calcia la sfera d’un soffio a lato. La compagine bresciana si fa valere e lotta su ogni pallone anche se con il passare dei minuti aumenta il ritmo dei patavini, che si rendono minacciosi con Maistrello e poi con l’ex Crociata, ma la rete difesa da Andrenacci rimane inviolata. Intorno alla mezz’ora i padroni di casa si fanno preferire con i tentativi di Antonucci e Crociata, mentre sul fronte opposto è Bisoli a portarsi in avanti per uno stacco di testa da ottima posizione che, però, non inquadra lo specchio della porta.

Il primo tempo si chiude con un duetto Crociata-Maistrello che termina alto e la ripresa si apre con un botta e risposta tra Asencio e Bisoli, che rimane senza esito. La gara rimane così ferma sullo 0-0, ma il Brescia continua a giocare le sue carte e cerca lo spunto vincente prima con Listkowski poi con Galazzi, ma il punteggio non cambia e rimane immutato sino al termine del recupero, quando il triplice fischio dell’arbitro sancisce un nulla di fatto che impedisce a al pericolante Brescia di tornare ad assaporare quella vittoria che manca dal 27 novembre.



CITTADELLA-BRESCIA 0-0

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati 6; Salvi 6, Perticone 6,5, Frare 6, Giraudo 6; Vita 6 (26’ st Carriero 6), Branca 6, Mastrantonio 6 (17’ st Pavan 6); Crociata 6,5 (1’ st Asencio 6); Maistrello 6,5 (26’ st Magrassi 6), Antonucci 6,5 (37’ st Embalo sv). A disposizione: Maniero; Felicioli; Del Fabro; Mattioli; Donnarumma; Ciriello; Ambrosino. All: Edoardo Gorini 6.

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci 6,5; Karacic 6, Cistana 6, Adorni 6, Huard 6; Bisoli 6,5, Van De Looi 6, Bjorkengren 6; Listkowski 6 (31’ st Bianchi 6), Rodriguez 6 (17’ st Galazzi 6); Ayé 6 (31’ st Neimeijer 6). A disposizione: Lezzerini; Mangraviti; Coeff; Jallow; Pace; Labojko; Scavone; Ndoj; Adryan. All: Daniele Gastaldello 6.

Arbitro: Daniele Minelli di Varese 6.

Note: ammoniti: Bjorkengren; Mastrantonio; Pavan - angoli: 8-3 – recupero: 1’ e 4’ – spettatori: 2.891.