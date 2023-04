Albinoleffe-Mantova, i virgiliani credono ancora nella salvezza

Mantova, 2 aprile 2023 – Il Mantova vince la sfida diretta in casa dell’Albinoleffe e dimostra di voler credere ancora nella salvezza diretta, che a questo punto dista tre punti a tre giornate dalla fine. Nonostante le assenze, i virgiliani affrontano la sfida della verità in casa dei seriani con grande attenzione e la giusta determinazione.

La squadra di mister Mandorlini guadagna un rigore in avvio di ripresa e raddoppia con Mensah, gestendo poi il fondamentale vantaggio sino al termine senza correre particolari pericoli. A questo punto saranno le rimanenti tre partite a decidere il destino dei biancorossi, che, dopo il match interno con il Renate, giocheranno un altro “spareggio” in casa della Pro Vercelli, prima di chiudere ospitando il Padova.

La delicata gara di Zanica si fa da subito molto accesa. Nessuna delle due contendenti vuole commettere errori, ma gli ospiti mostrano già nei primi minuti le loro intenzioni con le conclusioni di Gerbaudo e Pierobon. Nella prima parte dell’incontro è il Mantova a farsi preferire. Poco prima della mezz’ora arriva un botta e risposta tra Mensah e Doumbia, ma il punteggio non cambia. Il primo tempo, in effetti, si chiude a reti bianche, ma la ripresa si apre con l’azione che, in pratica, decide il match. È solo il 3’ quando Ceresoli va al cross. L’arbitro ravvisa un tocco di mano di Giorgione ed assegna un rigore ai virgiliani che De Francesco trasforma con grande freddezza.

L’Albinoleffe non riesce a dare concretezza alla sua reazione e i biancorossi possono così insistere in avanti. Al 18’ arriva così il raddoppio che avvicina ulteriormente i tre preziosi punti in palio alla squadra di Mandorlini. Mensah si impadronisce di un pallone dopo un’indecisione della difesa bergamasca ed insacca il 2-0 che ipoteca il fondamentale successo. A questo punto i seriani replicano con rinnovata convinzione, ma la retroguardia ospite chiude con attenzione tutti gli spazi e riesce a condurre in porto la vittoria che rilancia la rincorsa alla salvezza di un Mantova che rimane in zona pericolo, ma “vede” molto più vicino un traguardo che si può raggiungere nelle rimanenti tre partite. Albinoleffe-Mantova 0-2 (0-0) Albinoleffe (3-5-2): Pagno 6; Borghini 6,5, Jacopo Gelli 6 (12’ st Petrungaro 6), Saltarelli 6; Gusu 6, Giorgione 6 (37’ st Piccoli sv), Genevier 6,5 (24’ st Miculi 6), Doumbia 6,5, Zoma 6; Cocco 6 (37’ st Muzio sv), Manconi 6 (24’ st Rosso 6). A disposizione: Pratelli; Offredi; Mihai; Toma. All: Claudio Foscarini 6. Mantova (4-4-2): Chiorra 6 (1’ st Tosi 6); Fazzi 6 (36’ st Silvestro 6), Ghilardi 6,5, Panizzi 6,5, Ceresoli 6,5; Messori 6, Gerbaudo 6,5 (48’ st Conti sv), De Francesco 7, Pierobon; Mensah 6,5 (36’ st Yeboah 6), D’Orazio 6,5 (45’ st Iotti sv). A disposizione: Malaguti; Guccione; Fontana; Darrel; Pacurar; Luscietti; Rodriguez. All: Andrea Mandorlini 7. Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta 6. Reti: 4’ st De Francesco (rig.); 18’ st Mensah. Note: ammoniti: Fazzi; Mandorlini (all. Mantova); Giorgione; Mensah; Gelli; Messori; D’Orazio; Pierobon – angoli: 2-4 – recupero: 0 e 5’.