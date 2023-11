Brescia si sbarazza 13-5 di Posillipo. La testa va subito alla Champions League

L’AN Brescia ha iniziato con forza la seconda metà di novembre, puntando alla Poule Scudetto e alla Champions League. Nella sfida contro il CN Posillipo, la squadra di Sandro Bovo ha trionfato con un netto 13-5.

Il match, disputato alla Mompiano, ha visto l’AN Brescia salire a 18 punti in classifica. Il primo tempo si è concluso in parità, 3-3, con Dolce e Del Basso a segno per Brescia e Cuccovillo, Briganti e Picca per il Posillipo. Irving ha poi pareggiato per i padroni di casa.

Nel secondo tempo, Brescia ha preso il sopravvento, nonostante un rigore fallito, portandosi sul 5-3 grazie a Balzarini e Irving. Il terzo tempo ha visto solo gol in extraplayer, con l’AN Brescia che ha allungato il divario con reti di Alesiani, Balzarini e Irving, mentre il Posillipo ha segnato con Somma. Nel quarto tempo, Brescia ha sigillato la vittoria con altri cinque gol, chiudendo il match 13-5. In evidenza per l’AN Brescia Balzarini e Irving, autori di una tripletta ciascuno, che hanno guidato la squadra verso un’importante vittoria in campionato.

Ora inizia la fase più complessa. Mercoledì trasferta a Belgrado in Champions League con la corazzata Novi, quindi il 25 la grande sfida con la Pro Recco, capolista ancora imbattuta di campionato.

AN BRESCIA-CN POSILLIPO 13-5 (3-3, 2-0, 3-1, 5-1).

Alessandro Luigi Maggi