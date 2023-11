Bennacer-Milan, amore eterno: "Mai all’Inter, non ho capito Calha"

Dopo l’ultimo allenamento di ieri mattina, concluso con una partitella in famiglia contro l’Under 19, il Milan si ferma per due giorni e tornerà a Carnago martedì per preparare la sfida con la Fiorentina, in attesa di riaccogliere i 9 giocatori partiti con le Nazionali.

Mentre le condizioni di Tomori hanno fatto tirare un sospiro di sollievo (solo una botta e una sostituzione all’intervallo della sfida con Malta per scelta tecnica) sia Christian Pulisic che Simon Kjaer si stanno avvicinando al rientro in gruppo. Chi, invece, potrà riassaporare il clima di San Siro solo a inizio 2024, ma che sta scalpitando per bruciare i tempi, è Ismael Bennacer: l’algerino ieri ha svolto la prima parte dell’allenamento con il resto della squadra senza però prendere parte all’amichevole con la Primavera ma i segnali che sta dando sono tutti molto positivi.

Le parole che ha speso per il Diavolo nel corso di un’intervista per il canale YouTube Instant Foot, infatti, dimostrano grande lealtà verso il club di via Aldo Rossi: "Il Milan è una società incredibile che amo: l’organizzazione, le persone, è tutto fantastico. Sento la storia e il peso della maglia che indosso, ecco perché do tutto in campo: quando sono arrivato nel 2019 non ho guardato il contratto ma solo il progetto sportivo".

Un attaccamento alla causa invidiabile, dunque, e ai legami di amicizia che esulano dal campo, come quello che Bennacer ha creato con Leao: "Siamo arrivati insieme quell’estate: Rafa in campo è incredibile ma fuori è più rilassato. Quando ha bisogno di qualcosa, io ci sono: è come un fratello minore a cui do consigli ma sono così con tutti perché la squadra viene prima di tutto".

Il gruppo, quindi, ha la priorità per il centrocampista che, durante l’intervista, non ha lesinato una frecciatina all’ex collega Calhanoglu: "Hakan voleva restare al Milan, poi non so cosa sia successo, può darsi che con il club non abbia raggiunto l’accordo: in campo non esiste amicizia con gli avversari e a maggior ragione in un derby. Rispetto la sua scelta ma quando ho letto del suo trasferimento ho pensato che non l’avesse fatto davvero: personalmente ho troppo rispetto del Milan per comportarmi in questo modo" il pensiero di Ismael.

Mentre il tempo che lo separa dal suo rientro a pieno regime in gruppo è sempre meno, Bennacer ha voluto fare una promessa a tutto l’ambiente rossonero, tornando sulla scelta fatta dall’amico turco: "L’Inter può offrirmi quello che vuole, ma non accetterò mai una sua offerta. Questo non vuol dire che rimarrò al Milan per tutta la mia carriera ma sicuramente non sarò mai un nerazzurro" le sue parole.