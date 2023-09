Atalanta, stecca la prima Trafitta in casa dal Verona

di Fabrizio Carcano

Esordio amaro per la nuova Atalanta under 23 che debutta in Serie C perdendo in casa per 2-3 contro la Virtus Verona.

Fatale la mancanza di esperienza del gruppo di Modesto che ha mostrato talento, e anche superiorità fisica, pagando la mancanza di malizia e nel saper gestire il gioco nei momenti cruciali. Baby Dea convincente nei primi 40’, con un poker di nitide occasioni e la rete al 15’ in girata del 20enne guineano Moustapha Cisse’. Poi due errori di Sidibe e Bonfanti a vanificare il raddoppio che avrebbe cambiato la gara. Dal 40’ è venuta fuori la Virtus Verona, coriacea, ben organizzata, con i veterani Juanito Gomez e Danti a supportare il bomber Casarotto che al 45’ ha pennellato la punizione del pareggio e al 61’ ha eluso la marcatura di Bonfanti per infilare in contropiede il raddoppio.

Dal 63’ nerazzurri in 10 per l’espulsione per somma di ammonizioni del 18enne Palestra e al 76’ terza rete veronese con una bordata di Manfrin. Finale con una generosa reazione atalantina, sfociata nel finale con un rigore conquistato e trasformato dal camerunese Jonathan Italeng, che al 94’ ha anche insaccato la rete dell’illusorio 3-3 annullata per fuorigioco.

A fine gara il tecnico nerazzurro Francesco Modesto: "Questa è una categoria dove trovi giocatori esperti, che sanno dettare i tempi di gioco. Ma la mia squadra può crescere tanto".

Marcatori: 15’ Cisse’ (A), 45’ Casarotto (V), 61’ Casarotto (V), 76’ Manfrin, 93’ rig. Italeng (A).