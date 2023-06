Elisabetta Canalis, dalle passerelle al ring: eccola vincere con i guantoni da kick boxing

“Veni, vidi, vici”. Elisabetta Canalis è imbattibile con i guantoni da kickboxing. In trasferta da Los Angeles, la “ex velina“ milanese d’adozione ormai da anni gira l’Italia tra shooting fotografici, appuntamenti di lavoro e combattimenti di arti marziali. Anche sul ring, come sulle passerelle della moda, sa farsi valere: ed è stata fra le protagoniste della “Night of Kick and Punch 14 Black Tie Edition“, l’evento di kickboxing più famoso d’Italiae, organizzato da Angelo e Marianna Valente, in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte e con la Reggia di Venaria a Torino che l’ha ospitato all’interno della bellissima Citroniera.

La showgirl e conduttrice ha battuto dopo un match appassionante la sfidante Angelica Donati. Il combattimento più “mediatico“ dell’intera serata si è svolto con le regole dello stile “kick light“: pugni al di sopra della cintura, calci ovunque, ma senza affondare i colpi perché il knock out non era previsto. Le due atlete indossavano caschetto e parastinchi. La distanza era di tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna.

Elisabetta Canalis, 44 anni, ha vinto ai punti mostrando una notevole bravura soprattutto nel tirare calci, nonostante l’avversaria le abbia tenuto testa soprattutto nel primo round in cui ha anche messo a segno dei buoni colpi. Elisabetta ha voluto festeggiare la vittoria sui “social“ dedicando la vittoria alla figlia: “Grazie al mio maestro Angelo Valente e a tutta la famiglia di @kickandpunch, questo sport mi ha aiutato ad attraversare momenti bui ed a credere in me stessa, ha fatto di me una donna più forte ed ancorata a terra nonostante appartenga ad un ambiente che ti fa credere che i privilegi che abbiamo siano scontati - scrive la Canalis su Instagram condividendo le foto dell’incontro -. A volte un gancio in faccia preso in allenamento ti riporta alla realtà e ti spinge a costruire la tua difesa, dentro fuori da un ring, tecnicamente ed emozionalmente”. Poi il pensiero rivolto alla figlia: “Porto questa coppa a Skyler, lei era sicura che mamma vincesse (non potevo deluderla)”.