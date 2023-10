Sapori d’autunno a Casaletto. Per gustare tutto il Lodigiano

Il Lodigiano si tinge di colori, profumi e sapori autunnali. Merito di “Sapori D’Autunno 2023”, la prima rassegna gastronomica organizzata dal Comune che durerà per tutto il mese di ottobre. L’iniziativa nasce dalla volontà di sostenere sempre più le attività economiche di Casaletto e di fare marketing territoriale, esaltando prodotti tipici e locali della zona. "Vogliamo far conoscere il nostro territorio soprattutto al di fuori – spiega Nathalie Sitzia, sindaco di Casaletto Lodigiano –: per farlo, abbiamo associato le sagre che ogni anno nel periodo autunnale riescono ad attrarre numerosissimi visitatori desiderosi di scoprire piccoli Comuni e sapori del territorio, con le nostre eccellenze gastronomiche, presentando i piatti di Casaletto in un quadro più completo possibile e di qualità". Le realtà che partecipano a Sapori D’Autunno sono otto: “La gallina felice”, “Birreria Centralino”, “Osteria Baccalzù”, “Sporting Club La Gemma” per la colazione, “Osteria dei amis”, “Agrigelateria Guado” per l’apericena, “Stasiuneta” e “Vento di Mare”. Ognuna di loro si impegna a proporre vari piatti della tradizione lodigiana, in modo da far degustare tutte le eccellenze. Dalla cassoeula con polenta alla panissa lodigiana, dai ravioli di brasato all’amatissimo stracotto, senza dimenticare salumi e formaggi freschissimi e rigorosamente “a chilometro zero“ ma anche ottimi piatti a base di pesce come impepata di cozze e scialatielli allo scoglio del ristorante “Vento di Mare”: insomma, ce n’è proprio per tutti i gusti. E la rassegna non è soltanto cibo squisito ma anche buon bere: la “Birreria Centralino” propone, oltre al menù di pranzo e cena, la versione lodigiana dell’Oktoberfest, la Utuber Fest, iniziativa dedicata ai giovani che propone un menù con birra da accompagnare ad hamburger speciali e patatine. Le giornate di Sapore d’Autunno saranno ravvivate da intrattenimento: per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, il gruppo teatrale “Gli scappati di casa” diretti da Tiziana Zacchetti propone domenica alle 15.30 in Cascina Chiaverri lo spettacolo “I Promessi Sposi in Cascina”.

La rassegna è stata fortemente voluta dal sindaco e dall’intera amministrazione comunale, con l’obiettivo di aiutare le attività economiche di Casaletto fortemente colpite dalla crisi, prima causata dal Covid poi dalla guerra. La rassegna è già partita da qualche giorno, ma l’affluenza non sembra diminuire. Sempre più giovani e famiglie, che ogni giorno arrivano a Casaletto Lodigiano per assaporare i piatti del territorio con produzioni a chilometro zero in un clima familiare e di festa.