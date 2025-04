Borse di studio per i giovani. TiLab assegna 40mila euro

Visto il successo della prima edizione, qualche mese fa il progetto TiLab ha deciso di riproporre le borse di studio per gli allievi che frequentano i corsi di specializzazione.

Ed ha avuto riscontri ancora più positivi di quelli del passato. Sono infatti quasi il doppio i giovani che hanno applicato per ricevere un contributo di mille euro, destinato a rendere meno oneroso il loro sogno di continuare a specializzarsi dopo aver concluso un percorso nelle scuole superiori.

L’idea delle borse di studio è quella di fornire un contributo per consentire ai giovani di migliorare il curriculum e di conseguenza le loro aspettative professionali, anche nel caso in cui provengano da famiglie che hanno qualche difficoltà economica.

Le borse di studio offerte dal progetto TiLab consistono in una somma di mille euro da assegnare agli allievi che intraprendono percorsi IFTS o ITS del territorio e permettono all’allievo di sostenersi nel periodo di formazione.

Alle borse di studio possono accedere gli studenti che siano iscritti a un corso nel Lodigiano e che abbiano un diploma di scuola superiore. Quest’anno i giovani allievi che si sono fatti avanti sono stati una quarantina.

Come spiegano i promotori, l’idea delle borse di studio è nata per contrastare un fenomeno che si registra spesso dopo il diploma, quando i ragazzi, concluso il quarto o il quinto anno, decidono di non continuare a studiare perché non vogliono dedicarsi all’università. Tutto perché non sono consapevoli del fatto che la Regione mette a loro disposizione dei percorsi ulteriori di specializzazione, che aiutano ad inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro. Si tratta dei corsi IFTS e ITS che sono molto tecnici e rappresentano una valida alternativa per chi vuole inserirsi nel mondo del lavoro prima e con una solida esperienza sul campo. Entrambi i percorsi infatti prevedono che una gran parte del monte ore venga dedicato a stage in azienda. Per avere informazioni sul progetto TiLab e sui corsi si può inviare una email all’indirizzo info@tilablodi.it o visitare il sito www.tilablodi.it.