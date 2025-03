Mercato immobiliare a Lodi: compravendite in aumento dell'8% nel terzo trimestre 2024

Nel terzo trimestre del 2024, il mercato immobiliare a Lodi ha registrato un aumento delle compravendite dell’8 per cento rispetto al trimestre precedente per quanto riguarda le transazioni residenziali. Un’impennata improvvisa, dopo mesi di stagnazione. Altro segno di ripresa: in generale in città le quotazioni delle case nuove sono aumentate in media del 2 per cento rispetto ai primi sei mesi del 2024 (e del 10 per cento rispetto al 2022), così come quelle degli appartamenti recenti che si sono apprezzate del 2 per cento (più 7 per cento in confronto al 2022). Non tutti i settori dell’immobiliare registrano un’inversione chiara di tendenza, perché meno un per cento è stata invece la riduzione delle quotazioni delle abitazioni vecchie rispetto ai primi sei mesi del 2024 (invariate rispetto al 2022).

Nel secondo semestre dello scorso anno le quotazioni per il residenziale hanno raggiunto i 3.350 euro per metro quadrato nel centro di Lodi (contro i 3.100 euro al metro quadrato del 2022), i 2.538 euro/mq nella zona semicentrale (contro i 2.306 euro/mq del 2022), i 2.288 euro/mq in periferia (erano 2.088 €/mq)

Sul fronte dei negozi, a Lodi le quotazioni sono aumentate dell’un per cento nel secondo semestre 2024 (sul primo semestre), mentre gli uffici sono leggermente diminuiti (-0,5 per cento) da un semestre all’altro.

Rispetto al 2022 le variazioni per gli immobili non residenziali a Lodi città segnano più 6 per cento per i negozi e più 2 per cento per gli uffici.

Netto il rialzo nei costi per affittare un appartamento a Lodi e dintorni. Se per un mono/bilocale arredato nel 2022 occorrevano in media 414 euro al mese, ora ne occorrono 539; per gli appartamenti di oltre 70 metri quadrati non arredati, i valori dei canoni annui al metro quadrato sono passati da 92 a 96 euro.

Nello stesso periodo preso in esame, gli affitti annui dei negozi sono passati da 107 euro a 99 euro al metro quadrato, mentre quelli degli uffici da 99 euro a 92 euro a metro quadrato.

In provincia di Lodi, fuori dal capoluogo, il numero di compravendite del residenziale ha visto una crescita del 5 per cento nel terzo trimestre 2024 rispetto al trimestre precedente, con l’Alto Lodigiano che ha una dinamica più positiva del Basso Lodigiano.

"A Lodi città registriamo un aumento delle compravendite con prezzi prevalentemente stabili per il residenziale, leggera crescita per i negozi – afferma Gregorio Cortese, Dirigente di Giunta FIMAA MiLoMB delegato al territorio lodigiano –. Per le locazioni aumento della richiesta con canoni stabili per il residenziale. In provincia di Lodi aumentano i valori nel residenziale soprattutto nelle nuove costruzioni in buona parte del territorio; stabili invece gli uffici e gli spazi nel settore commerciale. Per le locazioni, aumenti nei principali centri del Lodigiano. Le previsioni sono di generale stabilità per il prossimo futuro così come evidenziato dai nostri associati con il sentiment periodico".