Ritorna “ArteVino“. Cultura e degustazioni nel castello Trecchi

Tutto pronto a Maleo per la diciottesima edizione di “ArteVino”. La rassegna, che intende celebrare allo stesso tempo il talento artistico e le eccellenze enogastronomiche, decollerà dopodomani per il primo di due week-end consecutivi di eventi. Durante tutte le sei serate le opere dell’artista lodigiano Daniele Fortuna saranno esposte negli spazi del Castello Trecchi che per l’occasione aprirà al pubblico con la possibilità di partecipare a visite guidate su prenotazione per scoprire i meravigliosi affreschidi alcune sale. Due mostre fotografiche arricchiranno l’evento: una dei Fotografi architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Lodi e l’altra del gruppo Kaos Focale. Nel secondo weekend artisti di strada allieteranno i presenti con suggestivi esibizioni.

Il Castello Trecchi, che era di proprietà comunale, è stato nei mesi scorsi acquistato all’asta dall’Immobiliare Novembre srl di Casalpusterlengo per un milione e 370 mila euro. La società ne ha messo ugualmente a disposizione gli spazi per lo svolgimento della manifestazione che potrà quindi godere ancora una volta della location unica così come era sempre stato finora.

Il programma di ArteVino 2024 decolla, come anticipato, dopodomani, seguendo la ricetta collaudata delle degustazioni abbinate all’intrattenimento. Da questo punto di vista, ad aprire il programma dei concerti dal vivo saranno Giulia Dagani e Roberta Raschellà con il loro Acoustic set. Quindi, sabato 22 giugno, sul palco “Betty Palumbo acoustic sound” & “Jc Cine Acoustic Trio”.

Il primo fine settimana si concluderà con l’esibizione di “Carlo Poddighe - Super ego” & “Silver Horses”. La settimana successiva si comincerà venerdì 28 giugno con “Soundflies”, sabato 29 con “Skyline” per finire, domenica 30, con l’esibizione sul palco di “The Curly project”.

Promotore dell’appuntamento è l’Associazione culturale ArteVino Maleo, costituita nel 2014 e che conta circa centocinquanta iscritti. In questa edizione del 2024 gli ospiti avranno l’opportunità di deliziarsi con una selezione di eccellenze del territorio lodigiano. Salumi, formaggi, carni, dolci dei migliori produttori locali.

Nel cortile di Villa Trecchi, si potranno gustare pizze gourmet e altre preparazioni, mentre nel cortiletto del Castello Trecchi il ristorante di ArteVino offrirà un raffinato menù alla carta. Le degustazioni di vini Circa 200 etichette nazionali ed internazionali, selezionati cocktail e drink, rum e distillati saranno offerti alla mescita da prestigiosi esercenti e cantine.

Tra gli eventi speciali imperdibili il “Derby Di...vino”, una degustazione gratuita guidata di vini delle Colline di San Colombano (sabato 22 dalle 19.30) e la degustazione gratuita di bollicine metodo classico della Cantina Giorgi, guidata dall’enologo Andrea Bonfanti, in programma domenica 23 giugno.

Sempre il 23 giugno, il gruppo Ensemble di Codogno offrirà ai presenti uno spettacolo di danza acrobatica che lascerà tutti col fiato sospeso.