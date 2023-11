Pronti a tutte le esigenze: "Noi, studio pionieristico"

Le moderne esigenze dei pazienti, medici e personale dipendente nel settore odontoiatrico sono profondamente cambiate negli ultimi anni e sono sempre più in rapida evoluzione. Nasce da questa convinzione lo sviluppo dello studio dentistico dei dottori Enrico Vitolo, 37 anni, igienista dentale e Davide Pirotto, 44 anni, odontoiatra che dopo l’esperienza positiva avviata nel 2014 in via Mazzini a Corno Giovine, da quest’anno hanno rilevato anche un altro studio a Codogno, in via Cattaneo 45. "Con il tempo abbiamo capito - testimoniano i due soci – che c’era l’esigenza di creare strutture non più legate alla monoprofessionalità del singolo medico ma, bensì, di strutture in grado di accogliere numerosi specialisti per ogni branca del settore odontoiatrico. L’avvento della digitalizzazione, di sistemi “in cloud” sia per la parte organizzativa e gestionale, sia per la parte clinica necessita di forti investimenti, spesso non sempre possibili per uno studio tradizionale. Questi investimenti servono per migliorare l’accesso alle cure dei pazienti senza dover aspettare mesi per risolvere i loro problemi, minimizzando le complicanze e permettendo ai medici di erogare cure secondo i gold standard attuali".

L’igienista dentale e l’odontoiatra hanno intuito quanto fosse imprescindibile la collaborazione con diversi specialisti fin dal 2014 con l’apertura dello studio a Corno Giovine. "Abituati alla lungimiranza del nostro “padre professionale” il dottor Terzo Fondi, visitando migliaia di pazienti, ci siamo resi conto di come spesso queste persone fossero state sottoposte a trattamenti non ottimali, a volte peggiorandone la condizione e, di conseguenza, a trovarci nella situazione di dover ripristinare totalmente la bocca dei nostri assistiti – aggiungono -. Il motivo è da ricercarsi in una vecchia concezione dell’odontoiatria, quella appunto monoprofessionale. Negli anni siamo riusciti ad attrarre colleghi che hanno sposato la nostra visione e filosofia di intendere la professione. Il nostro obiettivo è quello di offrire sempre la soluzione migliore ai problemi dei nostri assistiti, discutendo caso per caso con i nostri colleghi". A Codogno hanno rilevato lo studio “Odontoiatria Polispecialistica Dr. T. Fondi & Dr. D. Pirotto srl”, presente sul territorio da oltre 40 anni, fondato dal dottor Terzo Fondi. "Nei prossimi mesi – anticipano – rivoluzioneremno gli spazi dei locali di Codogno e sarà creata una nuova immagine per comunicare al meglio sul territorio del Basso Lodigiano, proponendoci come leader di settore sul nostro territorio. Avendo appunto un team multidisciplinare abbiamo diversi punti di forza. Il dottor Pirotto da anni segue la parte che riguarda l’estetica dentale, affrontando con successo casi in cui si ricorre all’utilizzo di faccette estetiche. I nostri chirurghi sono specializzati nel risolvere casi complessi di implantologia e rigenerazione ossea. Molta attenzione viene dedicata alla prevenzione, il dotto Vitolo, oltre a essersi perfezionato sulle tecniche di estetica dentale mediante l’utilizzo di prodotti sbiancanti, ha coinvolto altri tre colleghi igienisti che garantiscono disponibilità tutta la settimana. "Con un team di 20 persone tra medici e personale di segreteria e assistenza alla poltrona possiamo erogare cure a tutti quei pazienti che ne faranno richiesta in tempi brevi" concludono.