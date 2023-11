L’anima e il tempo di Arzuffi. Ospiti a Palazzo con opere di Piazza

Da sabato al 7 gennaio 2024 la Fondazione Banca Popolare di Lodi, in collaborazione con la Fondazione Credito Bergamasco, organizza nella sala espositiva Bipielle Arte la mostra “L’Anima e il tempo. Opere di Cosetta Arzuffi”. E nella sezione finale della stessa sala, Fondazione Banca Popolare di Lodi - in collaborazione con il Banco BPM e grazie alla disponibilità di un collezionista privato - presenta la prima edizione di “Ospiti a Palazzo”, con l’esposizione di due opere di Alberto Piazza.

“L’Anima e il tempo. Opere di Cosetta Arzuffi”.

Due sezioni “Nei fatti della vita”, con 18 grandi tele e una stele, e “Wunderkammer”, con 12 opere più piccole, ma di grande eleganza e significato. "Diversi sono stati i riferimenti culturali che hanno influenzato la mia pittura – è il distillato del pensiero di Cosetta Arzuffi –; la maggiore affinità l’ho trovata con l’arte concettuale. Mi sento molto vicina alla predilezione delle idee e dei concetti rispetto all’oggetto rappresentato. Infatti, tutte le mie opere sono il frutto di ponderazione e di ricerca". Come dichiara il presidente della Fondazione Creberg e curatore della mostra Angelo Piazzoli, "questa esposizione elegante, di intenso valore umano e artistico, vuole ricondurci al pensiero congiunto alla bellezza, all’estetica unita all’etica, alla creatività coniugata con la razionalità, al dialogo inteso in senso etimologico come strumento di confronto e di crescita. Ne abbiamo molto bisogno in questi tempi".

Ospiti a Palazzo. Con due opere di Alberto Piazza

Alcuni quadri con soggetto sacro (Callisto Piazza San Bassiano libera un’indemoniata, Callisto Piazza San Bassiano guarisce un lebbroso, Martino Piazza Madonna col Bambino, Bernardino Lanzani L’adorazione dei Re Magi) tra 2016 e 2020 erano stati esposti nel Duomo di Lodi per le celebrazioni di San Bassiano, con notevole successo. E il trittico di Alberto Piazza San Nicola da Bari; San Giovanni Battista e Sant’Erasmo; San Raffaele Arcangelo con Tobiolo e Santa Chiara. "Con questa iniziativa – commenta il presidente di Fondazione Bpl, Duccio Castellotti – la nostra Fondazione può continuare a offrire al pubblico l’opportunità di apprezzare, per un tempo più lungo che attraversa anche tutto il periodo natalizio, capolavori che solitamente sono chiusi negli uffici interni della banca". E Diana Vaccaro, responsabile del Patrimonio Artistico di Banco BPM, spiega: "Abbiamo accolto con favore la richiesta della Fondazione Banca Popolare di Lodi perché la valorizzazione delle nostre opere d’arte passa certamente dal lavoro di ricerca, conservazione e restauro, ma anche e soprattutto dalla condivisione con la collettività, vera custode delle bellezze del territorio".