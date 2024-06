Al via “La musica dell’anima“. Quattro concerti a Santa Chiara Nuova: "Suoni che catturano il cuore"

Quale momento migliore del solstizio d’estate per dare il via a una nuova rassegna di concerti presso il complesso architettonico di Santa Chiara Nuova in Lodi, intitolata “La musica dell’anima“.

Grazie al contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi e del Comune di Lodi, finalmente riprendono i concerti nel coro e nella chiesetta restaurata.

Con la direzione artistica dell’Accademia Gerundia saranno realizzati quattro concerti nel corso dell’estate tra giugno e settembre.

Il primo è previsto per venerdì 21 giugno alle 21, sarà dedicato all’arpa e si terrà nel coro ligneo antistante la chiesetta. Il resto della rassegna prevede un concerto per trio d’archi, un duo fisarmonica e contrabbasso e un concerto con il prezioso organo Serassi del 1770, del quale l’Accademia Gerundia è curatrice.

Negli anni passati l’Accademia Gerundia ha organizzato diverse rassegne presso questo bellissimo complesso architettonico, sia nel coro che nella chiesa ed anche all’aperto sotto i portici del cortiletto antistante la strada.

Questo luogo è ancora poco conosciuto dai lodigiani, e quindi questa è l’occasione per visitarlo, coniugando arte e musica. La protagonista del concerto del 21 giugno sarà l’arpa solista di Michela La Fauci, rinomata per la sua maestria e per i suoi accostamenti musicali.

L’artista condurrà gli spettatori attraverso un repertorio magistrale che spazia dall’eleganza della musica classica alle reinterpretazioni moderne, creando un’esperienza senza pari. Dal repertorio classico intriso di emozioni, alle rivisitazioni incantevoli di brani popolari, questo concerto offre un’incredibile varietà di suoni che cattureranno il cuore e stimoleranno l’immaginazione. L’arpa di Michela La Fauci diventerà uno strumento poliedrico, regalando una fresca interpretazione a pezzi iconici e aprendo nuove prospettive sulla bellezza della musica.

Michela non è solo una musicista straordinaria, ma un’artista che dipinge con le note, creando un’atmosfera che va oltre il semplice ascolto.

Ogni movimento delle sue dita sulle corde evoca emozioni e racconta storie, regalando al pubblico un’esperienza sonora unica.

Dalla scelta attenta del repertorio alla precisione delle esecuzioni, ogni dettaglio è curato con passione.

“Il Suono dell’Anima” promette di essere un’esperienza coinvolgente, dove il pubblico sarà trasportato in un mondo di bellezza, ispirazione e magia musicale. L’ingresso a tutti i concerti sarà gratuito.