Ha passato il testimone al commissario Daniela Iscaro

A raccogliere il testimone di Alessandro Battista, al timone della Squadra Mobile della Questura di Lodi, è dal primo settembre scorso il commissario capo, Daniela Iscaro, 32 anni, la quale dopo la maturità in Scienze Sociali e la laurea in Giurisprudenza conseguita all’università “Bocconi” di Milano, aveva lavorato in uno studio legale del capoluogo lombardo, riuscendo così ad affinare ulteriormente le sue conoscenze giuridiche. Nel 2022 ha vinto il concorso pubblico per commissari della Polizia di Stato e, dopo il corso di formazione di 14 mesi, durante il quale ha brillantemente superato gli esami nelle numerose materie afferenti l’attività della Polizia di Stato e conseguito il master di II livello in “Diritto, Organizzazione e gestione della Sicurezza” all’università “Sapienza” di Roma, è stata assegnata alla Questura di Ancona. Nel capoluogo marchigiano ha, prima, ricoperto l’incarico di Funzionario Addetto all’Ufficio di Gabinetto e, successivamente, assunto la dirigenza della Divisione Anticrimine, occupandosi, tra i numerosi settori di competenza, di analisi criminale, misure di prevenzione personali e patrimoniali, violenza di genere. Inoltre, ha ricoperto l’incarico di Portavoce, curando i rapporti con gli organi di informazione. Il commissario capo Iscaro è cintura nera di Karate.