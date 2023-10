Green, usato, noleggi, servizi: "Così cambia il settore"

Oltre 50 anni di esperienza nel campo dell’automobile hanno reso la concessionaria Lazzari, in provincia di Lodi, una delle realtà più affermate del territorio.

Un’"expertise" tramandata di padre in figlio, da Felice, uno dei due soci fondatori con Roberto, a Giorgio, 40 anni, appartenente alla nuova generazione di professionisti del settore, che, dopo una lunga gavetta in azienda, guarda al futuro con positività cosciente delle sfide che il mutato contesto politico, sociale e ambientale, gli impongono di superare.

"In circa vent’anni di lavoro, da quando sono entrato in azienda, ho osservato cambiare, nemmeno troppo lentamente, le esigenze dei nostri clienti. Oggi l’automobile non è più un bene di prima necessità come la casa, ma a tal proposito abbiamo studiato diverse alternative per soddisfare stili di vita variegati, eterogenei e sempre più frenetici", spiega Giorgio Lazzari, giovane e dinamico titolare della società.

Negli ultimi dieci anni, dunque, non solo è stata aggiunta tutta una gamma di auto elettriche e ibride, realizzando investimenti consistenti nelle tecnologie green ("richieste soprattutto da giovani") ma potenziando l’offerta di servizi messi a disposizione nelle quattro sedi in cui la concessionaria è dislocata: Lodi (località San Grato) dove è ubicata la principale, Codogno, Pandino e Sant’Angelo Lodigiano.

"Per esempio – racconta l’imprenditore – sta già avendo un buon riscontro, la possibilità di noleggiare le automobili nel lungo termine, per un periodo che va dai 12 mesi fino ai 60 mesi. All’interno di un canone fisso e prestabilito, con questa formula innovativa il nostro cliente deve solo preoccuparsi solo del rifornimento della vettura; per tutto il resto, manutenzione, assicurazione e tagliando, ci pensiamo noi".

L’idea di facilitare e “velocizzare” la durata degli investimenti dei “viaggiatori del domani“ è testimoniata anche da un altro business aziendale, la vendita di veicoli usati, che l’hanno scorso ha raggiunto l’apice delle 800 consegne, solo 150 in meno rispetto ai mezzi nuovi di zecca, appena usciti dalla catena di montaggio.

Un rapporto di fiducia, quello instauratosi con il cliente, che non si esaurisce qui, e che continua per tutta la fase di vita dell’automobile grazie ad un servizio di assistenza affidabile e sicuro, oltre ad una serie di eventi con presentazioni e simulazioni di guida organizzati sul territorio.