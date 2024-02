Gli specialisti delle acque: "Con noi case più vivibili"

Hanno iniziato a operare a Lodi dall’estate dello scorso anno e da un mese, in viale Piacenza 67 dove è accasata la loro sede, hanno aperto anche uno showroom. Mario D’Alise, Alberto Valisa e Marco Carini hanno fondato la MAC Termoacque Srl, una start-up specializzata nel campo del trattamento delle acque e della termo-idraulica. Producono e offrono soluzioni 100% Made in Italy che consentono di migliorare la vivibilità delle abitazioni. Tra queste, ad esempio, il depuratore ad uso alimentare, ormai sempre più indispensabile nelle famiglie italiane per promuovere un approccio più ecologico e ridurre l’uso della plastica. MAC Termoacque Srl opera nelle province di Lodi, Crema, Pavia, Piacenza e nell’area Sud di Milano. Diversi sono i prodotti offerti. Innanzitutto, come si anticipava in precedenza, i depuratori ad uso alimentare, ossia dispositivi essenziali per garantire un’acqua libera da impurità, agenti contaminanti e sostanze nocive. "Ideati per migliorare il sapore, l’odore e soprattutto la purezza dell’acqua che beviamo, questi dispositivi sono la chiave per avere un’acqua sana direttamente dal rubinetto" ribadiscono dalla azienda; l’”Addolcitore Domestico”, "soluzione ideale per chi desidera combattere l’acqua dura, satura di minerali come calcio e magnesio. Questi dispositivi prevengono la formazione di depositi calcarei, prolungano la vita degli elettrodomestici e delle tubature e rendono l’acqua più buona per l’uso quotidiano"; caldaie "di qualità che garantiscono efficienza energetica, risparmio sulle bollette e un ambiente sempre confortevole durante i mesi più freddi", ma anche “Pannelli solari termici”, climatizzatori, e ricariche di bombole CO2, di anidride carbonica, per acqua frizzante ("Essenziali per garantire un’esperienza gustativa ottimale. La purezza e la sicurezza della CO2 sono cruciali per un sapore ideale e un uso alimentare sicuro. Optare per la ricarica, piuttosto che per la sostituzione, è una scelta sostenibile che riduce i rifiuti"). "Siamo tre soci - dichiara Mario D’Alise, il presidente - che dopo un’esperienza decennale nel settore hanno deciso di far nascere dal nulla questa azienda. Noi siamo di Piacenza e abbiamo scelto Lodi e il Lodigiano come base operativa perchè crediamo in questo territorio. Siamo un’azienda “green”. Offriamo ad esempio la depurazione dell’acqua, che consente di avere un’acqua buona a “km 0” compiendo allo stesso tempo una scelta ecologica, riducendo l’uso della plastica. Offriamo anche il “solare termico” (differente dai pannelli fotovoltaici che producono energia) che consente di avere l’acqua calda senza più dovere usare il gas. Gli impianti sono tutti prodotti da noi e garantiamo professionalità, cortesia e un unico interlocutore con cui il cliente si interfaccia sia per l’acquisto che la manutenzione".

In MAC Termoacque Marco Carini è il responsabile del reparto tecnico. La società si avvale di un’impiegata, di addetti commerciali e di collaboratori. "Crediamo che sia giusto inserire soprattutto persone del Lodigiano, perchè lo riteniamo una sorta di giusto riconoscimento al territorio in cui ci siamo insediati e perchè possono essere anche un importante valore aggiunto in termini di conoscenze" aggiunge D’Alise. "I nostri punti di forza - conferma Alberto Valisa, responsabile commerciale -, al di là del fatto di essere un punto di riferimento nella città per qualsiasi necessità di trattamento acque, sono sicuramente la messa a disposizione del cliente di un interlocutore unico, dalla presentazione del prodotto fino alla sua manutenzione. I nostri commerciali poi lavorano solo per noi e così fanno anche i nostri tecnici. E questo è un aspetto importante. Offriamo inoltre prodotti di eccellenza italiana del marchio Vaillant, da 150 anni sul mercato. I nostri depuratori sono i più all’avanguardia". "Notiamo che l’interesse verso le nostre soluzioni è elevato - aggiunge Valisa -. Se ci riferiamo ad esempio ai depuratori dell’acqua, il cliente pensa subito alla comodità di non dover più doversi portare a casa il cartone con le bottiglie dal supermercato. Ma poi “sposa” anche la possibilità di “fare del bene” al pianeta". Oltre alla sede e allo showroom di viale Piacenza MAC Termoacque ha anche uno stand al centro commerciale “Bennet” di Pieve Fissiraga con personale a disposizione per illustrare prodotti e soluzioni.