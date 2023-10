"Gallinari, Matri, Acerbi e Tonali: Talenti del Lodigiano"

Senza tornare alla memoria di campioni del passato come il Pantera Luigi Danova, santangiolino uso a far impazzire i marcatori di mezza Italia, o Giovanni Lodetti, molto più che il guardaspalle dell’Abatino Gianni Rivera, il Lodigiano anche di recente ha offerto talenti cristallini alle squadre professionistiche del calcio (e non solo). Come non ricordare infatti che la vera star del “paese dei campioni“, Graffignana, è il cestista Danilo Gallinari (e prima ancora papà Vittorio), accompagnato da calciatori del calibro di Alessandro Matri, onesta carriera di bomber di calibro medio-alto tra Cagliari, Milan, Juventus e Sassuolo. E fra le glorie locali va annoverato senza dubbio anche Sandro Tonali, nato in quel di Lodi

l’8 maggio del Duemila. Quel Tonali ora finito nella bufera di “scommessopoli“.

Dietro ai nomi delle star, annunciate o meno, ottimi calciatori come Edoardo Goldaniga, il lodigiano che milita nelle file del Cagliari. E ancor di più Francesco Acerbi, una carriera segnata da ascese fulminanti e cadute improvvise tra Chievo, Milan, Sassuolo, Lazio e Inter. Ora è all’ennesima rinascita. E dopo esser guarito da un tumore è ancora più forte, come uomo prima ancora che come calciatore. Francesco, classe 1988, è nato al Predabissi ma cresciuto sulle strade di Dresano. Poi le esperienze alla Voluntas Brescia, al Pavia e il primo volo spiccato verso la Reggina. Una carriera di tutto rispetto, la sua. Chissà in questo momento quali nuovi talenti stanno calcando campi e stradine del Lodigiano?