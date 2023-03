Esibizioni anche davanti a due pontefici

I “Mitici Angioletti” si sono già esibiti davanti a due pontefici. "La prima volta - ricorda la fondatrice Maria Francesca Polli - fu nel 2000 nella Sala Nervi davanti a Giovanni Paolo II, durante il “Giubileo del bambino”. Poi qualche anno dopo feci un sogno: una notte sognai i bambini che cantavano su un prato in montagna e così iniziai a chiedermi il motivo di questa “visione”. Mi auto invitai così, nel 2006, da papa Ratzinger a Les Combes (in Valle d’Aosta) e ci esibimmo durante l’Angelus in Mondovisione. Negli ultimi anni anche papa Francesco li ha invitati e vorrebbe sentirli cantare accanto a sè. Il coro “Mitici Angioletti” oltre alla storica sede di Zelo Buon Persico ha un’altra sede a Cremona. Diversi sono anche i cd già pubblicati dalla formazione musicale. Tra le esibizioni più importanti si possono citare quella in occasione della giornata d’apertura delle Olimpiadi del 2006 al palasport di Torino con Claudio Baglioni, al “Gran Galà della Solidarietà” al teatro Donizetti di Bergamo a sostegno di “Nepios” (onlus a tutela dell’infanzia) presentati da Pippo Baudo e l’incisione dei mondiali di calcio 2006 in due versioni, una con i calciatori della nazionale italiana e l’altra con i Pooh. Sedici sono invece i coristi che, nel corso degli anni, sono stati scelti anche come solisti per cantare le canzoni durante lo Zecchino d’Oro. In questo momento, passata la “bufera sanremese” sono aperte le audizioni, sia per i bambini che per chi è più grandicello. Chi fosse interessato a sviluppare o coltivare la propria passione per il canto può contattare Virginia al 333 4082789. Si può quindi entrare a far parte del coro “Mitici Angioletti” (dai 3 ai 14 anni), “Mitiche note azzurre” dai 15 ai 30 anni, “Le mille note blu”, per tutti gli adulti.