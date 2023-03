Ecco World Report Award Il miglior clic sull’umanità

Il Festival della Fotografia Etica, già fiore all’occhiello della cultura per immagini (e non solo) del Lodigiano, rilancia. Per crescere e portare un altro pezzo di mondo in città. Così nasce il “World Report Award“, un concorso internazionale promosso dal Festival della Fotografia Etica che si pone l’obiettivo di condividere una nuova forma di impegno sociale attraverso la fotografia e si rivolge a tutti i fotografi italiani e stranieri, professionisti e non. Il soggetto dei clic? L’uomo in tutte le sue vicende, pubbliche e private, le sue piccole e grandi storie; i fenomeni sociali, i costumi, le civiltà, le grandi tragedie e le piccole gioie quotidiane, i cambiamenti e l’immutabilità.

Il Festival della Fotografia Etica giunge quest’anno alla sua XIV Edizione. L’evento è diventato un’importante occasione di approfondimento e conoscenza, non solo all’interno della comunità dei fotografi, ma per tutta la società civile.

La grande novità di questa edizione è che non ci saranno limiti al numero di menzioni speciali che la giuria potrà assegnare, oltre ai premi per ogni categoria.

La seconda novità è il “Single Shot“, categoria passata a tema aperto e pertanto questo cambio permetterà ad un vasto numero di fotografi di partecipare con tematiche molto eterogenee. Nel segno della massima apertura, oltre che della tradizionale trasparenza del concorso. Sarà inoltre possibile per la giuria pescare uno scatto singolo anche tra i reportage inviati in altre, in modo da ampliare sempre di più la possibilità dei fotografi di vedere il loro lavoro riconosciuto.

Per partecipare al concorso è necessario registrarsi alla piattaforma Picter, iscrivendosi gratuitamente e creando un Profilo Fotografo. Uno strumento semplice e potente per i fotografi.

"Come ogni anno speriamo che il World Report Award | Documenting Humanity rappresenti una possibilità in più per far conoscere il lavoro cruciale di coloro che non smettono di documentare, perseverano nel portare alla luce vicende poco note, informano e generano cambiamento – spiegano gli organizzatori del prestigioso premio –. È per loro che ogni anno troviamo le risorse per sostenerli e contribuire a creare una narrativa fotografica che contempli la voce di tutti: dagli studenti di fotografia ai professionisti del settore".

La chiusura della possibilità di partecipazione al concorso è fissata per il 31 marzo.

Per informazioni e richieste di chiarimento si può scrivere all’indirizzo mail:

[email protected]