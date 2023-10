Viaggi sempre più cari. E 688 lombardi pronti a scambiare casa propria

Il 2023 si sta rivelando un anno nero per le tasche dei viaggiatori, che di mese in mese hanno visto aumentare i costi di voli, alloggi e ristoranti. Nonostante la voglia di viaggiare non accenni a scemare. Tanto che per quasi otto italiani su dieci il costo del viaggio è il principale driver di acquisto, seguito dalle voce salute e sicurezza e dalla distanza della destinazione. (Studio di Fintech Revolut 2023).

Per alleggerire la spesa una soluzione intelligente c’è: HomeExchange, la più grande community di scambio casa al mondo, per tagliare le spese del pernottamento. Senza scambio di denaro: io apro la mia casa a te e vengo a vivere nella tua per un periodo temporaneo. E se la ricerca di Fintech Revolut rivela che, in media, il budget degli italiani per un viaggio di una settimana si concentra nella fascia tra 250 e 500 euro (24% degli intervistati) e tra 500 e 1.000 euro (36%), mentre solo il 5% è disposto a spendere oltre 2 mila euro per godersi sette giorni di vacanza, è facile capire come azzerare le spese dell’alloggio non sia cosa secondaria, alla luce di rincari medi nell’ultimo anno per i viaggi dal 9 al 21%. Senza contare il caro biglietti, che nonostante le polemiche, nei prezzi dei voli internazionali ha fatto segnare un +45% medio. In un mondo nel quale gli affitti brevi hanno registrato incrementi del +2530% rispetto all’anno scorso, gli alberghi dell’8%.

È appunto sul fronte caldo dei risparmi che HomeExchange viene in aiuto: la prima community di scambio case al mondo, con più di 120.000 membri in oltre 130 Paesi, consente ai viaggiatori di tutto il mondo di scambiare facilmente le proprie case o appartamenti, in modo sicuro e senza transazioni finanziarie. Ma sul costo di una vacanza non incide solo l’alloggio, bensì anche il periodo: viaggiare fuori stagione permette di risparmiare e allo stesso tempo fare una scelta attenta all’ambiente, abbracciando un approccio più responsabile volto a contenere il più possibile i danni del turismo di massa. Sono 688 i lombardi che hanno già fatto questa scelta.

E non a caso HomeExchange propone l’home-swapping con una selezione di case da sogno fuori dall’Italia in mete straordinarie, bellissime ed economiche: piscine, spazi verdi, viste mozzafiato, tutto in città stupende nelle quali vivere e stare bene con poco più di 60 euro al giorno. Fra le mete più gettonate, l’Ungheria con una spesa giornaliera media 64 euro e una scelta che va dall’appartamento di Eva - un piccolo gioiello al centro di Budapest - alla casa di Juri in stile Art Nouveau. E ancora: in Turchia (spesa media 40 euro) c’è solo l’imbarazzo della scelta fra l’appartamento colorato di Natalia a Antalya alla villa con piscina di Sibel a Beycik in un villaggio di montagna a soli 20 minuti di auto dalla costa incontaminata. E che dire della villa immersa nel verde di Elvan a Ortaca?

In Polonia (66 euro) a disposizione l’alloggio artistico di Uladzislau a Wroclaw o l’accogliente casa di Ania a Cracovia.