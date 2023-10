"Undici luoghi visitati in un anno. E ci siamo fatti nuovi amici"

Giovanni, come ha superato il pregiudizio di dare la propria casa a un estraneo?

"Normale avere timori quando si affida la propria abitazione a uno sconosciuto, specie la prima volta. Ogni volta che ci è possibile, cerchiamo di accogliere di persona i nostri ospiti, così da stabilire un contatto diretto e presentare loro la casa come una dimora curata e amata. Nella guida all’appartamento abbiamo inserito tre regole da rispettare per proteggere mobili e oggetti a cui teniamo: è un elenco breve, che si può tenere a mente e che non impedisce di godersi il soggiorno. Al tempo stesso, bisogna accettare il fatto che una percentuale di rischio rimane. Tuttavia, tutte le persone che abbiamo ospitato sinora hanno dimostrato il massimo rispetto e in molti casi ci hanno lasciato anche qualche piccolo regalo di arrivederci: siamo convinti che la gratuità - oltre alla reciprocità - dello scambio sia un grande incentivo all’attenzione e alla cura della casa dove si viene ospitati".

Quali mete ha scelto per le vacanze?

"Quest’anno abbiamo realizzato diversi scambi con HomeExchange: a Capodanno abbiamo trascorso una settimana a Parigi e quest’estate abbiamo fatto un giro della Norvegia. In primavera siamo stati in Sicilia, sulla costa tra Catania e Siracusa. In tutti i casi, ottima esperienza. Destinazioni che desideravamo visitare da tempo. Una meta che non avevamo preso in considerazione e che abbiamo visitato su ispirazione di HomeExchange è invece Marsiglia, dove siamo andati a giugno per un weekend lungo. Città affascinante".

Quanti scambi (reciproci o meno) ha effettuato quest’anno?

"Da metà 2022, quando ci siamo iscritti a HomeExchange, 11 scambi di cui 8 nel solo 2023. In molti casi abbiamo conosciuto persone accoglienti, con cui siamo diventati amici, come la famiglia Ra che ci ha ospitati a Bergen, in Norvegia, ad agosto".