Va in scena il mondo del successo, il racconto dei vincenti fotografati in una clinica di riabilitazione di lusso, nello spazio. Carrozzeria Orfeo abbandona gli scenari degradati e ribalta prospettive. Quel che non cambia "è l’irriverente, cinica, politicamente scorretta lucidità con cui porta avanti la missione teatrale. Che senza fatica possiamo definire politica nel senso più contemporaneo e alto". E non cambia lo sguardo pieno di umanità, ironia e irresistibile divertimento. Elfo Puccini, “Salveremo il mondo prima dell’alba“, dal 10 dicembre all’11 gennaio.