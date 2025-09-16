Aggrappiamoci a Leonardo
Aggrappiamoci a Leonardo
16 set 2025
"Fear no more" di MTM a La Cavallerizza

In "Fear no more" si intrecciano parole di Virginia Woolf, riscritture, frammenti poetici, immagini evocative. E resta l'eco di un...

In "Fear no more" si intrecciano parole di Virginia Woolf, riscritture, frammenti poetici, immagini evocative. E resta l'eco di un verso, ripetuto come un presagio: Fear no more the heat o' the sun / Nor the furious winter's rages. Clarissa e Septimus, protagonisti di Mrs. Dalloway, sono fantasmi e specchi, doppi dell'autrice, creature che sfuggono al romanzo di Virginia Woolf per chiedere pirandellianamente di essere raccontati. Dal 14 al 19 ottobre in Sala Cavallerizza.

