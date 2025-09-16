I sogni realizzati di Valentina Pescetto

fACTORy32 nasce dalla forza di un sogno di Valentina Pescetto: aprire un teatro. Con tenacia la fondatrice e direttrice artistica di fACTORy32 ha sempre creduto in questo progetto, immaginato fin da bambina, ed è riuscita a concretizzarlo nel 2018, trasformando un vecchio magazzino di tappeti vicino ai Navigli in un teatro tutto nuovo. Un palco creato da zero e illuminato da tre parole che lo accompagnano da sempre: passione, determinazione e dedizione.