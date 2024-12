Panettone toast con gorgonzola. La sorpresa di chef Bonecchi

Un piatto di Natale raffinato e sorprendente: il Gorgonzola Palzola, eccellenza casearia DOP, si sposa con il panettone. A proporlo è lo chef Omar Bonecchi del Mirtillo Rosso Family Hotel di Riva Valdobbia. "L’idea è nata quasi per caso, cercando un modo originale per usare il panettone realizzato egregiamente dalla pastry chef Michela De Siano – racconta Bonecchi –. Il Gorgonzola dolce Palzola, con la sua cremosità e il gusto equilibrato, è perfetto per creare un piatto diverso del solito che io propongo come predessert".

Il Gorgonzola Palzola è il frutto di un processo artigianale che unisce tradizione e innovazione. Ogni forma è curata manualmente dai mastri casari nello stabilimento di Cavallirio (Novara), garantendo un prodotto cremoso, saporito e inconfondibile.

E Palzola ha di recente lanciato gli Stracremosi, una linea di creme al Gorgonzola disponibili nelle versioni dolce, al tartufo e al peperoncino in versione “squeezable“, per arricchire piatti di ogni tipo. Questi formaggi spalmabili, realizzati con il 72% di Gorgonzola e arricchiti con panna nobile Elena, sono disponibili nelle varianti al gorgonzola dolce, al tartufo e al peperoncino, e offrono tutto il sapore dell’eccellenza Palzola in un formato ideale per arricchire ogni ricetta.

Con la loro cremosità e praticità, gli Stracremosi, sia nella versione dolce che al tartufo, si prestano anche come farcitura per il panettone, offrendo una soluzione innovativa per esaltare i gusti.

La ricetta

Toast di panettone al gorgonzola palzola dolce. Per chi vuole replicare questa creazione a casa, lo chef Bonecchi propone una preparazione semplice ma elegante per trasformare il panettone in un’esperienza gourmet.

Ingredienti per 4 persone: 4 fette di panettone classico, spesse circa un centimetro; 100 grammi di Gorgonzola Palzola dolce

Il procedimento: spalmare il Gorgonzola Palzola dolce sulle fette in modo uniforme. Tostare su una piastra calda per 1-2 minuti, fino a ottenere una leggera croccantezza. Servire subito, lasciando che la cremosità del formaggio si fonda con la morbidezza del panettone.