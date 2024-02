Niente panico!. Paolo Hendel fa sempre ridere

Si sa, ogni epoca ha i suoi disastri e le sue guerre, ma finora la nostra sopravvivenza non era messa in dubbio. Le cose ora stanno pericolosamente cambiando e nel suo monologo Paolo Hendel fa i conti con ansie private e pubbliche paure. “Niente panico!“ è un comico viaggio tra un futuro sempre più traballante e un presente che tira brutti scherzi, con la nostra fragilità di fronte alle pandemie e le minacce di terza guerra mondiale. Ancora una volta ridere è l’antidoto più efficace. "È passata ormai una quarantina di anni da quando, incoscientemente, sono salito su un palco con la stravagante idea di far ridere il prossimo – svela Hendel – e magari di farlo ridere parlando delle tante cose che non mi piacciono. È una sorta di bisogno fisiologico che ti serve a esorcizzare le cose brutte. Quando ci riesci è come prendere una boccata d’aria buona...". Parola di Hendel.