Milano21, la carica dei 10mila: "Sarà la festa del running"

Più di una gara, la Milano21. È la festa del running, ma anche della voglia di stare insieme e condividere qualcosa di speciale. In una città che conquista, con le sue mille anime, sempre più runner italiani e stranieri: sono già stati ampiamente superati gli iscritti dello scorso anno, tanto che è a un passo l’obiettivo di oltre 10mila runner alla partenza. Il 35% sono stranieri e i Paesi più rappresentati sono Francia, Regno Unito e Spagna. Si contano runner fin dalle più lontane Australia e Nuova Zelanda.

"Milano21 in questi anni è cresciuta a livello esponenziale, in questa edizione supereremo i 10.000 iscritti. Ma non basta – incalza Giampiero Schiavo, presidente di MG Sport –. Il vero obiettivo è un altro: portare la città a partecipare all’evento, a riversarsi in strada per far sentire il proprio incitamento ai partecipanti. Solo così entreremo tra le capitali mondiali del running e gareggeremo nella Champions League della corsa. Abbiamo scelto, come data, la fine di novembre perché è il week end del “black friday” ed è la prima domenica in cui i negozi sono aperti per il periodo natalizio e noi portiamo migliaia di persone in città. Milano ha un appeal incredibile sugli stranieri, che però devono essere accolti, il giorno della gara, come lo sono nel resto del mondo".

Milano21 proporrà due distanze: 21,097 km (mezza maratona), omologata e certificata Fidal, e 10 km (anche non competitiva). Con un unico traguardo: offrire ai runner di tutti i livelli l’opportunità di “seguire la propria passione”. Perché inserire la 10 km in formula non competitiva apre le porte della manifestazione anche a chi ama correre senza un obiettivo agonistico o vuole godersi per una mattina la città camminando.

Il tracciato della “mezza“ è interamente cittadino in un viaggio tra storia e modernità. Si partirà e si taglierà il traguardo in zona CityLife, nuovo cuore dell’avanguardia milanese, tra edifici futuristici, aree verdi e ciclabili.

Il via sarà dato in viale Eginardo, la finish line sarà posizionata all’interno del Gate 16 delll’Allianz MiCo – Fiera Milano Congressi, con entrata da via Gattamelata. In mezzo, un percorso pianeggiante e veloce, ideale per centrare il nuovo personal best, che “toccherà” luoghi conosciuti in tutto il mondo come piazza del Duomo, corso Vittorio Emanuele, via Manzoni, la Darsena, CityLife, il Castello Sforzesco, l’Arco della Pace, Porta Romana. Andrea Trabuio, direttore generale MG Sport, argomenta: "È un tracciato che permette da una parte di non bloccare la città, dall’altra di far conoscere monumenti, angoli e passaggi più caratteristici di Milano, così da far apprezzare anche a chi non corre la bellezza di un evento del genere".