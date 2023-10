Massari incorona maestri Venanzi e Boccanera a Rho: Luxury Pastry in the World

Sono Marta Boccanera e Felice Venanzi, pasticcieri e fondatori della Pasticceria Gruè di Roma i “Migliori Pasticcieri al Mondo - Luxury Pastry in the World by Iginio Massari”. La coppa è stata consegnata dal Maestro Iginio Massari a Host 2023, fiera intrnazionale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza, che si svolge nei padiglioni di Fiera Milano a Rho fino a oggi.

Un riconoscimento importante che testimonia anche il ruolo che la pasticceria sta assumendo nell’universo della cucina. "Marta e Felice sono testimoni del bello e del buono della pasticceria italiana: formazione, talento, umiltà, dedizione e capacità di ascolto li rendono tra i più intelligenti interpreti delle tendenze e, soprattutto, del gusto dei clienti – ha commentano il maestro Massari –. Il loro senso etico del lavoro, unito al rispetto per le materie prime e alla tutela del Made in Italy, costituiscono un messaggio di estrema positività, particolarmente prezioso per i giovani che scelgono di intraprendere questa nostra affascinante professione".