“La Città dei vivi“ al Fontana

Dal romanzo di Nicola Lagioia, al Fontana “La città dei vivi“ di Ivonne Capece, dal 13 al 26 novembre. Un delitto scuote Roma: due giovani drogati torturano e uccidono un coetaneo. Il fatto di cronaca (accaduto) diventa metafora per scavare nel buio delle coscienze. Sul rapporto genitori-figli, bellezza e violenza: quanto sappiamo di non sapere sulle vite di coloro che amiamo? Perché diciamo sempre “Ti prego, fa’ che non accada a me” e mai “Ti prego, fa’ che non sia io a farlo”?