Ivan Albarelli
Trova Mi“La Città dei vivi“ al Fontana
16 set 2025
  3. Trova Mi
  4. “La Città dei vivi“ al Fontana

Dal romanzo di Nicola Lagioia, al Fontana “La città dei vivi“ di Ivonne Capece, dal 13 al 26 novembre. Un delitto scuote Roma: due giovani drogati torturano e uccidono un coetaneo. Il fatto di cronaca (accaduto) diventa metafora per scavare nel buio delle coscienze. Sul rapporto genitori-figli, bellezza e violenza: quanto sappiamo di non sapere sulle vite di coloro che amiamo? Perché diciamo sempre “Ti prego, fa’ che non accada a me” e mai “Ti prego, fa’ che non sia io a farlo”?

