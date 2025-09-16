Incontriamoci

16 set 2025
Erano tutti miei figli all’Elfo Puccini

In Sala Shakespeare dell’Elfo Puccini “Erano tutti miei figli“, da Arthur Miller, dal 21 ottobre al 16 novembre. Elio De Capitani, a 12 anni da “Morte di un commesso viaggiatore“, torna al teatro di Miller in un’opera ambientata nell’America post-bellica. Lo spettacolo ci porta nel cuore della vita della famiglia Keller: ricca casa borghese, immaginata dallo scenografo Carlo Sala come un patio circondato da bosco, che lascia intuire l’intimità delle stanze, ma tiene celati i segreti.

