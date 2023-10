Destinazione non umana a Milano: E senza morale

Sette cavalli da corsa geneticamente difettosi condividono forzatamente la vecchiaia in attesa della macellazione. Un’immaginifica vicenda di bestie umane diventa pretesto per una riflessione sul tema tragico della predestinazione, della malattia, della morte, della precarietà e brevità dell’esistenza, della responsabilità individuale rispetto alle scelte maturate nel corso della vita. Destinazione non umana è una favola senza morale, amara e disumana quanto può esserlo una fiaba, costruita sulle solitudini alle quali ci costringe il tempo che viviamo e sul pensiero della morte. Sul vuoto lasciato da chi se n’è andato, sul dolore, la rabbia, la paura. E sullo sforzo bestiale di vivere contro e nonostante la certezza della morte.

Destinazione non umana è scritto e diretto da Valentina Esposito, produzione Fort Apache Cinema Teatro, l’unica compagnia teatrale italiana stabile costituita da attori ex detenuti oggi professionisti di cinema e palcoscenico. È diretta da Valentina Esposito, autrice e regista impegnata da quasi vent’anni nella conduzione di attività teatrali dentro e fuori le carceri. Teatro Litta, venerdìsabato ore 20.30 – domenica 16.30.