Cremona accoglie la quinta edizione di Formaggi & Sorrisi: degustazioni e spettacoli

Cremona si prepara ad accogliere la quinta edizione di “Formaggi & Sorrisi – Cheese & Friends Festival”, dal 28 al 30 marzo nel cuore della città. L’evento, dedicato alle eccellenze casearie, si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili, tra cui degustazioni, incontri culturali, spettacoli e competizioni a tema.

Il festival è un’occasione unica per scoprire e assaporare formaggi da tutte le regioni, immersi in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Appassionati, esperti del settore e curiosi potranno partecipare a degustazioni guidate, momenti di intrattenimento e incontri con esperti per approfondire la cultura casearia.

Tanti appuntamenti che stupiranno il pubblico, tra i più attesi il Maxi Panino al Provolone che offrirà una merenda da record con un panino lungo oltre 10 metri, farcito con Provolone e la Grande Muraglia Lunare che sarà una spettacolare installazione casearia composta da un pannello lungo 2,5 metri e alto 1,2 metri, decorato con mezzelune di provolone.

Non manca il tributo alla musica con “Cheese Vinile“, dove il maestro Matteo Padoan realizzerà spettacolari incisioni su dischi di croste di Grana Padano, in gergo “piatti”, omaggiando le canzoni simbolo di Mina, la “Tigre di Cremona”. I dischi intagliati saranno esposti come opere d’arte e si potrà assistere dal vivo alla performance dell’artista che inciderà nel formaggio.

Cuore pulsante sarà il Palacheese, che ospiterà tra gli appuntamenti più attesi il Cheese Violin, esperienza multisensoriale in cui sapori e aromi dei formaggi verranno interpretati da una talentuosa violinista.