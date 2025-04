Chef Spagnoli torna nella "sua" terra di nascita

ISEO (Brescia)

Un’eccellenza culinaria ritorna nel cuore della Franciacorta. Il Mirabella Restaurant, all’interno del prestigioso Romantik Hotel Relais Mirabella, riapre le sue porte il 1 aprile 2025 con una proposta gastronomica unica, firmata dallo Chef Cristian Spagnoli, che torna a guidare la cucina del ristorante dopo una lunga carriera internazionale. Spagnoli, classe ’76, originario della Franciacorta, ha accumulato una straordinaria carriera, tra Francia (il Leon de Lyon e Jeremy Galvan a Lione), Italia (Il Gambero di Calvisano e Il Pescatore di Canneto sull’Oglio), è stato Executive Chef del Mi View Restaurant a Milano dal 2019 al 2024. "“Tornare nella mia terra è un’emozione unica – assicura –. La cucina è sempre stata la mia passione e, oggi più che mai, sono felice di poterla condividere con tutti in un luogo che conosco e che ha un significato speciale per me. Il Mirabella Restaurant rappresenta il luogo ideale per realizzare la mia visione gastronomica, dove eleganza e creatività si incontrano in perfetta armonia". Creatività, tradizione e innovazione. I suoi menù degustazione raccontano storie di emozioni e sapori legati alla terra, al mare e alla cultura gastronomica locale, reinterpretati con il suo inconfondibile tocco moderno.