Chef Macrì e Pannozzo. Prima cena a 4 mani al bistro Aimo e Nadia

BistRo Aimo e Nadia, lo speciale spazio conviviale all’interno della Galleria Rossana Orlandi in cui le due anime – cibo e design – si esprimono in modo complementare, inaugura “Le cene a quattro mani al bistRo Aimo e Nadia”: quattro appuntamenti guidati dalla giovane e talentuosa Sabrina Macrì creati per dar voce ad una nuova generazione di chef e dove, partendo dalla fusione di menti creative, sapori e innovazione, verranno ideati speciali menù da degustare in esclusiva. La prima cena a 4 mani al bistRO Aimo e Nadia è lunedì per un’esperienza straordinaria e al femminile in cui chef Macrì si affianca alla giovane Chiara Pannozzo del ristorante Bue Nero di Verona, famosa per il suo menù di sapori della tradizione italiana: autentici, rotondi e bilanciati. Binomio in contrapposizione in cui Sabrina lavorerà sui vegetali mentre Chiara sulle frattaglie: i loro cavalli di battaglia si fonderanno in una cena complementare ma allo stesso tempo in contrasto. Il 25 marzo tocca a Davide Marzullo, chef di Trattoria Contemporanea (Lomazzo - 1 stella Michelin), il 15 aprile ad Arianna Gatti del Forma (Brescia) e il 29 maggio a Giovanni D’Alitta, chef del ristorante Elementi (Mezzocorna).

Per prenotazioni: bistro Aimo e Nadia, via Matteo Bandello, 14 - Milano; tel 0248026205; web

www.bistroaimoenadia.com/