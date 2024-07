Attività ad hoc, staff esperto. Ecco l’estate di Monticello per famiglie e bambini

Monticello SPA&FIT, punto di riferimento del benessere in Lombardia, a pochi chilometri da Milano, dal primo luglio ha dato il benvenuto, tutti i giorni, ai bambini dai 3 anni in su creando per loro un programma di attività specifiche e un ingresso speciale, dal lunedì al venerdì. Infatti da quest’anno coinvolge il pubblico dei bimbi con una serie di attività di intrattenimento gestite da personale dedicato,capace di interpretare il mondo del wellness dal punto di vista dei più piccoli. I bimbi potranno contare su un ingresso dedicato full day che comprende non solo giochi, ma meditazione e momenti di socializzazione organizzati da esperti dell’infanzia con sessioni calibrate sulle loro esigenze di benessere dopo l’inverno sui banchi di scuola. Tra le attività più interessanti, il bagno sonoro nella stanza dei sogni con l’uso di strumenti musicali che inducono profondo rilassamento, cullati dal movimento naturale dei materassi ad acqua. "L’iniziativa è partita a luglio, ma vogliamo portarla avanti ben oltre l’estate – spiega Federica Atza, General Manager – perché crediamo nelprogetto che nasce dalla consapevolezza che prendersi cura di sé stessi è un valore che si impara sin da piccoli. Rinnoviamo infatti quotidianamente la nostra offerta e i nostri programmi wellness, per trasmettere quanto dedicarsi del tempo di qualità sia importante a tutte le età".