"Assicurazione e caparra per tutelarsi. Così funziona"

Sara, come hai superato il pregiudizio e la paura si subire danni?

"A livello pratico, la piattaforma HomeExchange consente di tutelarsi da eventuali rischi: ad esempio, c’è una caparra e un’assicurazione sui danni. Queste tutele sono importanti, ma non so se siano proprio dirimenti: io non avverto gelosia degli oggetti che mi appartengono o dei miei spazi, non sono molto “territoriale”. Ho la sensazione che per molte persone non ci possano essere rassicurazioni tecniche a sufficienza, c’è una componente di indole che è fondamentale".

Quali destinazioni ha scelto quest’anno per le vacanze, le hai scelte per prime o hai ricevuto richieste da altri Paesi e incuriosita hai accettato lo scambio in una città che non avevi considerato in precedenza?

"Siamo una famiglia di 4 persone - oltre a mio marito e io ci sono le nostre bimbe: Emilia di 5 anni e Lucia, un anno. Abbiamo scelto di andare per un week end a Monaco di Baviera, dove abbiamo fatto uno scambio reciproco con una donna molto simpatica che era stata da noi nei giorni del Salone del Mobile, per poi passare dieci giorni a Berlino: gli italiani spesso la considerano una destinazione per nottambuli appassionati di techno ma è una città eccezionalmente accogliente per i bambini e che si presta ai ritmi lenti di una vacanza come la nostra. Berlino ci è stata proposta, idea accolta con entusiasmo: siamo stati in una casa a Prenzlauer Berg, ex Berlino Est e oggi molto di tendenza, all’ultimo piano con una splendida terrazza con vista sulla celebre torre tv di Alexander Platz".

Quanti scambi avete fatto?

"Quest’anno a Roma per Pasqua, a Monaco e poi a Berlino in estate, abbiamo ospitato 4 amici mentre eravamo via a fine agosto, a nostra volta andremo a trovarli in Normandia l’estate prossima. Ma puntiamo a organizzare qualcosa nel ponte del 1 novembre!".