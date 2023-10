Un dono per le persone con disabilità e autismo: ecco Fondazione Piatti

Ci sono tanti modi per tramandare i propri valori alle generazioni future ed essere ricordati. Nicoletta ha scelto di farlo attraverso un atto di straordinaria generosità: un dono nel testamento con un lascito a favore di Fondazione Renato Piatti, un gesto che garantisce aiuto e protezione per il futuro dei bambini con gravi disabilità e delle loro famiglie. Nicoletta ha condiviso il motivo profondo di questa scelta: «Ho voluto lasciare un segno che possa essere d’aiuto alle famiglie di oggi che vivono la disabilità di un famigliare perché possano sentirsi accompagnate e sostenute. Le persone con disabilità hanno bisogno di essere sempre amate e protette, anche quando i loro genitori non ci sono più. Per questo ho deciso di fare un dono nel testamento: perché le persone con disabilità e autismo possano sempre avere una famiglia in Fondazione Piatti». Nicoletta ha osservato in prima persona la concretezza e la cura quotidiana degli operatori di Fondazione Renato Piatti che si prendono cura di 400 bambini e 300 adulti, creando per ognuno un percorso individualizzato che è un sostegno anche per le loro famiglie. Il lascito testamentario rappresenta un gesto d’amore che diventerà cure professionali, affettuose e personalizzate per i tanti bambini con disabilità e autismo che cresceranno con Fondazione Renato Piatti. Saranno accolti in ambienti di cura dove professionisti socio-sanitari li accompagneranno a sviluppare le loro abilità, le loro autonomie e a cercare la loro felicità. È un gesto d'amore che continuerà a lasciare il suo segno nel corso del tempo, come una famiglia. Questa storia ci ricorda che la generosità non ha limiti temporali. Può lasciare un'impronta senza tempo, offrendo per sempre conforto e speranza a chi è più fragile. Mentre guardiamo al futuro, possiamo essere ispirati da Nicoletta e dal suo gesto di amore, che continuerà a illuminare il cammino delle persone con disabilità e autismo con le loro famiglie, per sempre. Per ricevere la guida lasciti di Fondazione Piatti o conoscere come tramandare i propri valori con una conversazione o un incontro, è a disposizione Fabio Pasiani ai numeri 0332.1817221 o 329.4244777 oppure via e-mail fabiopasiani@fondazionepiatti.it.