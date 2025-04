Si torna a cucinare "fuori"

Con le giornate sempre più lunghe il piacere di vivere l'outdoor è tornato ad essere realtà. Ma all'esterno ci si può anche cucinare, in modo tale da lasciare l'interno della casa nelle migliori condizioni. E sono tante le aziende che propongono la loro soluzione di cucina da esterno, e, tra le nuove proposte, si distingue Àtria, la prima cucina firmata Abimis pensata solo per l’outdoor. Disegnata da Studio Delineo e Massimo Rosati, unisce estetica essenziale e prestazioni professionali in un blocco cucina completo ed ergonomico, realizzato in acciaio inox Aisi 304 o Aisi 316, resistenti a cloro, salsedine, umidità e raggi uv. Disponibile con elementi di cottura o come Cooling Station con zona refrigerata, Àtria comprende lavelli e moduli contenitori in due altezze ed è personalizzabile nelle finiture. Grazie alla sua robustezza e versatilità, è ideale per qualsiasi ambiente esterno, garantendo un'esperienza di cucina all'aperto senza compromessi.