È tempo di outdoor: ecco i nuovi trend

Con l'arrivo della nuova stagione, gli spazi all’aperto tornano a diventare protagonisti delle nostre giornate. Che si tratti di terrazze, giardini, dehor o rooftop, l'outdoor è il luogo ideale per godersi il relax e la convivialità. Al Salone del Mobile 2025, Bross fa il suo ingresso nel mondo outdoor con due nuove proposte firmate da Marco Zito: Slice e SIT. Slice è un arredo multifunzione in sughero, disponibile in diverse finiture, che può essere utilizzato come sgabello, tavolino o piano d'appoggio. SIT, invece, è una gamma di imbottiti pensata per il relax outdoor, composta da poltrona lounge, chaise longue e pouf, con nuovi tessuti sfoderabili ideali per l'esterno. Entrambe le collezioni rispondono alle esigenze di arredo per spazi residenziali, hospitality e uffici all'aperto, con un design elegante e funzionale che unisce innovazione e qualità dei materiali.