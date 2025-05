Big Theatre, la scatola magica. Festival, mostre, concerti e show. Tra cultura e puro divertimento

La fisiognomica, più che allusiva, è esplicita, confortata anche dalla scritta che giganteggia sulla facciata del possente cubo che emerge sul lato del Decumano: “Big Theatre”, insomma una location di grandi dimensioni dove vengono allestiti eventi e dove succedono delle cose. Con buona pace di chi se lo ricorda semplicemente come ex Padiglione Food di Expo e sperava che, dopo dieci anni potesse diventare un fantastico contenitore, perfetto per misurare la vivibilità e l’attrattività del Distretto dell’Innovazione che sta nascendo alle porte di Milano. Attesa premiata, grazie alla lungimiranza di Lendlease, leader globale nel settore dell’urban development che sta realizzando il MIND. Ma anche grazie a Big Spaces, società di promozione e gestione di aree e spazi che per conto di Lendlease, si ritrova a gestire questa "scatola magica – come ma definirla il managing director Alessandro Panzeri – dove gli operatori attivi sul mercato in termini di entertainment, leisure e convention possono organizzare e personalizzare i loro eventi".

Ed ecco l’evidenza. Un “Event Destination” polifunzionale di 3.900 metri quadrati tra indoor e outdoor e una capienza di oltre 3mila persone attrezzato per ospitare cene di gala, fashion show, mostre e festival e per mettere a disposizione logistica e accoglienza, banqueting e catering richiesti per appuntamenti B2B ma anche B2C, aperte al pubblico. E che nel frattempo ha superato test importanti.

Già nel 2024 quando questo voluminoso teatro di posa aveva accolto kermesse di brand italiani e internazionali del settore automotive e del mondo bancario/assicurativo. E la sua vocazione più ibrida e anche più “fun“ è oggi più evidente, confermata dal successo di un paio di recenti manifestazioni: a inizio marzo, la festa organizzata da On Location e Fondazione Milano-Cortina per marcare il timing di un anno dalle prossime Paralimpiadi. E pochi giorni dopo il mega-concerto di musica elettronica, spin-off milanese del Festival organizzato abitualmente a Torino da Club to Club. Un palinsesto che non sarà meno ricco nel resto dell’anno, specie in autunno quando a prendersi i riflettori sarà la rassegna “Après Ski”, fiera della montagna promossa dalla Federazione Italiana Sport Invernali e dall’Anef che riunisce i gestori d’impianti, con i primi due giorni (16 e 17 ottobre) per gli operatori e gli altri due (18 e 19) per il pubblico. E siccome in questo settore le novità sono come l’ossigeno, non puoi stare senza, a inizio estate, Lendlease, sempre tramite Big Spaces, riporterà in vita quello che durante l’Esposizione Universale era noto come Open Air Theatre, oggi anfiteatro “Live Arena” posizionato sul lato opposto dell’ex Padiglione Italia (oggi Human Technopole) in grado in accogliere 10mila persone destinato a diventare uno dei maggiori spazi milanesi per concerti live e all’aperto. Con tanto di mood immortalato da Big Spaces in una sua presentazione che scomoda un aforisma del noto archi-star Santiago Calatrava: "Ciò che rende grande uno spazio non è la sua ampiezza misurata in metri quadri. Ma le idee che lo valorizzano e le persone che lo vivono".