I bandi sono uno dei principali strumenti attraverso i quali Fondazione della Comunità Bresciana interviene a sostegno di progetti di solidarietà sociale, ideati dalle organizzazioni no profit operanti sul territorio della provincia, in risposta a specifici bisogni ed emergenze. Accanto a questi, ecco le donazioni per la costituzione di fondi patrimoniali. A questi strumenti tradizionali, oggi la Fondazione aggiunge la co-progettazione: «Stiamo cercando di mettere in collegamento i vari fondi autonomi - sottolinea il Presidente Mario Mistretta - dirigendo le liberalità dei fondi verso progetti da realizzare insieme, ad esempio con la creazione di borse di studio per studenti e studentesse in memoria di persone scomparse a cui sono dedicati i fondi memoriali costituiti presso la nostra Fondazione». Infine, ecco il fondamentale strumento dei lasciti testamentari: la Fondazione della Comunità Bresciana è soggetto idoneo a riceverli. Si può dunque contribuire con un lascito che la Fondazione si impegnerà a trasformare in aiuto concreto, seguendo le volontà del testatore. Ad esempio, è possibile lasciare una somma di denaro, un oggetto prezioso, un appartamento o tutto il proprio patrimonio.