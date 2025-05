Una pinta di birra passeggiando sulla Marienplatz

La Fußball Arena München, prima di tutto, ma per i tifosi che arriveranno dall’Italia in auto, treno, pullman o aereo ci sono tanti altri luoghi dove condividere l’attesa prima del match e altri dove poter eventualmente festeggiare a notte fonda in caso di successo (o consolarsi se la sfida dovesse andare male). Una cosa è certa: lì, nel cuore della Baviera, nei giorni in cui si gioca una partita di calcio ci sono masse di sostenitori che si riversano in strada, vestiti con i colori della propria squadra preferita.

Prima tappa obbligatoria, punto d’incontro per turisti ma anche per i cittadini locali, la storica Marienplatz: la passeggiata a mezzogiorno e una birra all’aperto sono consuetudini, figuriamoci nei giorni di una finale di Champions che si disputa a 10 chilometri di distanza e trenta minuti d’auto dallo stadio.

I locali per gustare i pasti (non proprio leggeri) della tradizione tedesca sono numerosi, a cominciare dalla Hofbräuhaus, con i suoi soffitti finemente affrescati, gli accoglienti tavoli di legno e le cameriere vestite in abiti folkloristici. Oppure c’è il Viktualienmarkt, uno dei mercati all’aperto di Monaco, con annessa birreria circondata da banchetti che vendono cibo e souvenir. Dopo aver pranzato, si può camminare liberamente e ammirare le attrazioni del centro, come l’elaborato Neues Rathaus (Municipio Nuovo) o il suo caratteristico carillon, il Glockenspiel.

Finita la partita, si può prendere la U6 fino al centro della città, dove le birrerie e i ristoranti, sia all’aperto che al chiuso, sono aperti per la maggior parte. Fra i migliori “bar dello sport“ di Monaco, c’è lo Stadion an der Schleißheimerstraße, scelto da moltissimi appassionati per cenare dopo la partita. Un’altra possibilità è la Augustine Keller, una delle birrerie all’aperto più antiche di Monaco, che vanta più di 5.000 posti a sedere. Là si può sorseggiare una pinta spillata direttamente da barili di legno.

Giulio Mola