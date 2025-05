Una cavalcata da duecento milioni. Dieci ai giocatori in caso di successo

La finale di Champions League raggiunta dall’Inter alzerà il livello dei premi Uefa nelle casse societarie a circa 133 milioni di euro. Altri 10,5 arriveranno in caso di successo sul Paris Saint-Germain, 6,5 per il trionfo e altri 4 dalla partecipazione alla Supercoppa Europea. Ma a far sorridere le casse, quest’anno, è stato anche il botteghino. La semifinale di ritorno contro il Barcellona ha fruttato l’incasso più importante della storia del calcio italiano, oltre 14,6 milioni di euro. In tutto, la società toccherà quota 200 milioni e altre entrate sono previste di conseguenza, per quanto non ancora quantificabili, se l’Inter diventerà campione d’Europa. Sarebbe infatti certa la partecipazione al Mondiale per Club previsto tra quattro anni, il cui montepremi non è ovviamente noto. Per non parlare delle possibilità che si aprirebbero in termini di marketing e sponsor, nonché di crescita del brand.

Ad allargare il proprio portafoglio sarebbero anche i giocatori, dato che Oaktree ha previsto premi per 10 milioni di euro nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’apoteosi. Sarebbero circa 400mila euro a testa.

M.T.