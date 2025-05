Quattro stagioni in Bundesliga

La carriera di Hakan Calhanoglu comincia nelle giovanili del Walhof Mannheim e poi del Karslruhe, dove esordisce in prima squadra in Zweite Liga e poi in Dritte Liga (rispettivamente seconda e terza serie tedesca). Nel 2013/14 il primo anno in Bundesliga con l’Amburgo, a cui fanno seguito altri tre nel Bayer Leverkusen. Il Milan lo acquista nel 2017: quattro campionati in rossonero, prima di passare sulla sponda opposta del naviglio per un altro quadriennio, tuttora in corso con l’Inter.M.T.